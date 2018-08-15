Денис Черышев — о переходе в «Валенсию»: Очень рад новому шансу!
Полузащитник Денис Черышев, который перешёл в «Валенсию» на правах аренды, прокомментировал возвращение в стан «летучих мышей».
Полузащитник Денис Черышев, который перешёл в «Валенсию» на правах аренды, прокомментировал возвращение в стан «летучих мышей».
«Очень рад новому шансу! Спасибо, “Валенсия”. Всем спасибо за поддержку! Слава богу за всё!» — написал Черышев в «Твиттере».
Напомним, Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году на правах аренды из «Реала», воспитанником которого он является. В системе «сливочных» Денис находился с 2002 по 2016 год. За это время он также успел поиграть на правах аренды за «Севилью» и «Вильярреал», к которому позже присоединился на постоянной основе.
На чемпионате мира-2018 сборная России с Черышевым в составе установила командный рекорд, добравшись до стадии четвертьфинала мундиаля, где в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии. Сам 27-летний футболист принял участие в 5 встречах турнира, в которых отметился 4 забитыми мячами.