Денис Черышев — о переходе в «Валенсию»: Очень рад новому шансу!

Напомним, Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году на правах аренды из «Реала», воспитанником которого он является. В системе «сливочных» Денис находился с 2002 по 2016 год. За это время он также успел поиграть на правах аренды за «Севилью» и «Вильярреал», к которому позже присоединился на постоянной основе.