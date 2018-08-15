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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Испанцы встретили «русского Роналду» и насладились коммунизмом

Болельщики испанской «Валенсии» отреагировали на трансфер российского полузащитника Дениса Черышева. Комментарии пользователей доступны в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Источник: Reuters

Один из фанатов поблагодарил руководство клуба за то, что оно привело «русского Роналду».

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Ряд пользователей вообразили, что теперь за испанскую команду будут болеть президент Владимир Путин и основатель СССР Владимир Ленин. Болельщики, намекая на прошлое родины Черышева, устроили в комментариях «коммунистическую вечеринку».

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14 августа «Валенсия» официально объявила о переходе 27-летнего футболиста сборной России. Черышев присоединился к «летучим мышам» на правах аренды. Россиянин уже выступал в составе испанского клуба — в 2016 году, также отправившись в аренду.

Черышев стал лучшим бомбардиром российской сборной на домашнем чемпионате мира. На его счету четыре забитых мяча в пяти матчах.

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