Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Атлетико
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Все события
Фоторепортажи
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15:18 (мск), источник: Sport24

Лучшего футболиста Южной Кореи могут забрать из «Тоттенхэма» в армию. Это просто дичь

Чтобы этого не случилось, Хен Мин Сону нужно выиграть Азиатские игры.

Источник: AP 2018

В отличие от других топ-клубов АПЛ, летом «Тоттенхэм» не закупился совсем. 0 трансферов и возвращение Винсента Янссена из аренды. Теперь как минимум на полмесяца Маурисио Почеттино потерял главного левого вингера команды — Хен Мин Сона.

Сон — главная звезда корейского футбола и единственный, кто сейчас играет в европейском топ-клубе. Но футболист до сих пор военнообязан и рискует угодить в армию Южной Кореи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обычные корейские мужчины обязаны отслужить до 35 лет, а для спортсменов предусмотрен отдельный дедлайн — до 28. Срок службы — год и 9 месяцев. При этом проходить ее футболисту разрешается в одном из двух клубов: «Санчжу Санму» (корейский ЦСКА) и «Асан Мугунхва» (корейское «Динамо»). В «армии» платят жалование размером в 288 долларов в месяц (для сравнения, зарплата Сона в «Тоттенхэме» — около 320 тысяч в месяц). Но до начала службы игрок обязан провести полгода в любой другой команде K-Лиги.

«Откосить» можно, но это грозит страшными последствиями, особенно для известных корейцев: от общественного порицания до лишения гражданства. Да и менталитет южнокорейцев таков, особенно на фоне гражданской войны с северными соседями, что отказываться от службы они не станут, чувствуя долг перед родиной.

Легальный способ не служить — добиться высоких спортивных достижений. Бывшему футболисту «МЮ» Пак Чжи Суну выдали военный билет за четвертое место на ЧМ-2002. Другие варианты: завоевать призовое место на Олимпиаде или выиграть Азиатские игры. Именно туда и поехал Хен Мин Сон.

Азиатские игры — это как Олимпиада, только для азиатских стран. В этом году они проходят в индонезийских городах, Джакарте и Палембанге. Как и на олимпийском турнире по футбол, здесь могут участвовать только игроки моложе 23 лет плюс три опытных игрока. Кроме Сона военный билет срочно нужен герою матча с Германией на ЧМ-2018 Чон Хен У (26 лет, вратарь корейского «Тэгу»).

Вообще у Хен Мин Сона неплохие шансы «откосить» от армии. Южная Корея — пожалуй, самая сильная сборная в Азии сейчас. Именно они завоевали золото Азиады четыре года назад. К тому же, сейчас попали в легкую группу с Киргизией, Малайзией и Бахрейном. Японцы — наверное, главный соперник Южной Кореи на Играх, не включили в состав ни одного опытного игрока. А у команды Сона и самого футболиста «Тоттенхэма» будет запредельная мотивация.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Южная Корея
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чирлидерша клуба КХЛ выиграла конкурс красоты. 10 лучших фото
Бегунья из Белоруссии истекла кровью, но выиграла марафон на ЧЕ
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
СМИ: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Кузнецов привез Кубок Стэнли в родной Челябинск и свел его с ума
Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 млн
Футболист рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе
Получавший миллионы в «Анжи» игрок сменил команду в 13-й раз
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь