Лучшего футболиста Южной Кореи могут забрать из «Тоттенхэма» в армию. Это просто дичь
Чтобы этого не случилось, Хен Мин Сону нужно выиграть Азиатские игры.
Чтобы этого не случилось, Хен Мин Сону нужно выиграть Азиатские игры.
В отличие от других
Сон — главная звезда корейского футбола и единственный, кто сейчас играет в европейском
Обычные корейские мужчины обязаны отслужить до 35 лет, а для спортсменов предусмотрен отдельный дедлайн — до 28. Срок службы — год и 9 месяцев. При этом проходить ее футболисту разрешается в одном из двух клубов: «Санчжу Санму» (корейский ЦСКА) и «Асан Мугунхва» (корейское «Динамо»). В «армии» платят жалование размером в 288 долларов в месяц (для сравнения, зарплата Сона в «Тоттенхэме» — около 320 тысяч в месяц). Но до начала службы игрок обязан провести полгода в любой другой команде
«Откосить» можно, но это грозит страшными последствиями, особенно для известных корейцев: от общественного порицания до лишения гражданства. Да и менталитет южнокорейцев таков, особенно на фоне гражданской войны с северными соседями, что отказываться от службы они не станут, чувствуя долг перед родиной.
Азиатские игры — это как Олимпиада, только для азиатских стран. В этом году они проходят в индонезийских городах, Джакарте и Палембанге. Как и на олимпийском турнире по футбол, здесь могут участвовать только игроки моложе 23 лет плюс три опытных игрока. Кроме Сона военный билет срочно нужен герою матча с Германией на ЧМ-2018 Чон Хен У (26 лет, вратарь корейского «Тэгу»).
Вообще у Хен Мин Сона неплохие шансы «откосить» от армии. Южная Корея — пожалуй, самая сильная сборная в Азии сейчас. Именно они завоевали золото Азиады четыре года назад. К тому же, сейчас попали в легкую группу с Киргизией, Малайзией и Бахрейном. Японцы — наверное, главный соперник Южной Кореи на Играх, не включили в состав ни одного опытного игрока. А у команды Сона и самого футболиста «Тоттенхэма» будет запредельная мотивация.