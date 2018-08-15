Лучшего футболиста Южной Кореи могут забрать из «Тоттенхэма» в армию. Это просто дичь

Источник: AP 2018

В отличие от других топ-клубов АПЛ, летом «Тоттенхэм» не закупился совсем. 0 трансферов и возвращение Винсента Янссена из аренды. Теперь как минимум на полмесяца Маурисио Почеттино потерял главного левого вингера команды — Хен Мин Сона.

Сон — главная звезда корейского футбола и единственный, кто сейчас играет в европейском топ-клубе. Но футболист до сих пор военнообязан и рискует угодить в армию Южной Кореи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgMb3Iljl7I/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgMb3Iljl7I/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good Day what a Win ?⚽️⚽️#COYS #X17 #heretocreate</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hm_son7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Son HeungMin(손흥민)??</a> (@hm_son7) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-11T19:15:12+00:00">11 Мар 2018 в 12:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обычные корейские мужчины обязаны отслужить до 35 лет, а для спортсменов предусмотрен отдельный дедлайн — до 28. Срок службы — год и 9 месяцев. При этом проходить ее футболисту разрешается в одном из двух клубов: «Санчжу Санму» (корейский ЦСКА) и «Асан Мугунхва» (корейское «Динамо»). В «армии» платят жалование размером в 288 долларов в месяц (для сравнения, зарплата Сона в «Тоттенхэме» — около 320 тысяч в месяц). Но до начала службы игрок обязан провести полгода в любой другой команде K-Лиги.

«Откосить» можно, но это грозит страшными последствиями, особенно для известных корейцев: от общественного порицания до лишения гражданства. Да и менталитет южнокорейцев таков, особенно на фоне гражданской войны с северными соседями, что отказываться от службы они не станут, чувствуя долг перед родиной.

Легальный способ не служить — добиться высоких спортивных достижений. Бывшему футболисту «МЮ» Пак Чжи Суну выдали военный билет за четвертое место на ЧМ-2002. Другие варианты: завоевать призовое место на Олимпиаде или выиграть Азиатские игры. Именно туда и поехал Хен Мин Сон.

Азиатские игры — это как Олимпиада, только для азиатских стран. В этом году они проходят в индонезийских городах, Джакарте и Палембанге. Как и на олимпийском турнире по футбол, здесь могут участвовать только игроки моложе 23 лет плюс три опытных игрока. Кроме Сона военный билет срочно нужен герою матча с Германией на ЧМ-2018 Чон Хен У (26 лет, вратарь корейского «Тэгу»).