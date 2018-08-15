Получавший миллионы в «Анжи» игрок сменил команду в 13-й раз за карьеру

Перед этим 37-летний африканец расторг контракт с турецким «Коньяспором». Для Это’О катарский клуб стал 13-м в карьере.

Камерунец выступал за такие команды как мадридский «Реал», каталонская «Барселона», миланский «Интер». Это’О также играл и за российский клуб «Анжи» в период с 2011 по 2013 год. По различным оценкам, в Махачкале футболист зарабатывал почти 20 миллионов евро в год.