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17:11 (мск), источник: Sports.kz

Марек Зуб: В следующем сезоне хочу биться с «Тоболом» за чемпионство

После того, как «Тобол» весьма неожиданно прекратил борьбу в квалификации Лиги Европы, теперь уже бывший главный тренер костанайцев Владимир Никитенко подал в отставку. В связи с этим руководство клуба приняло решение возложить ответственность за выполнение поставленных перед командой на текущий сезон задач на польского специалиста Марека Зуба. И дебют у этого коуча выдался вполне удачным — тоболовцы победили дома «Жетысу».

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с новоиспеченным наставником костанайской дружины, чтобы попытаться понять, каким мы можем увидеть «Тобол» на финишной прямой турнира Казахстанской Премьер-Лиги.

— Марек, как у Вас возник вариант с работой в КПЛ?

— Ничего особенного, — все произошло так, как обычно это и бывает в футболе. При очной встрече с «Астаной», когда я был еще главным тренером «Спартака» из Юрмалы, я смог увидеть, как играет чемпион и главная команда Казахстана последнего времени. «Астана», наверное, была самым лучшим примером на то время, глядя на ее результаты, — но очень трудно было, судя по одной команде, понять, что происходит в самом чемпионате страны. Какой-то урок я вынес, и, наверное, когда получил запрос насчет работы, Казахстан уже не был для меня, скажем так, неизведанной страной, так как я уже немного знал о нем.

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— Прошлый сезон Вы отработали в солигорском «Шахтере». Почему не захотели остаться в белорусском клубе?

— Знаете, каждая страна и клуб имеют свою специфику. Последние команды в моей тренерской карьере находились в разных странах. В разных местах человек чувствует себя по-разному — лучше или хуже. В Солигорске я хотел выполнить свои обязанности по контракту до конца сезона, но хорошего взаимопонимания с клубом у меня не было. Должен сказать, что, прежде всего, того результата, которого ожидало руководство, у нас не было. На встрече с руководителями клуба мы обсуждали, что делать и что поменять, но приняли решение по завершении сезона расстаться.

— Были ли у Вас другие варианты продолжения тренерской карьеры после ухода из «Шахтера» кроме КПЛ?

— За время в три месяца, которое прошло после того, как я ушел из «Шахтера» и принял «Тобол», было несколько предложений — интересных и не очень. Самым главным с точки зрения тренерской составляющей было предложение Латвийской футбольная Федерация, которая рассматривала меня на пост наставника национальной сборной. Я согласился вести переговоры по этому поводу, но решение оказалось не в мою пользу, — и команду принял специалист из Финляндии. Но я до последнего момента был в числе кандидатов. Это было бы интересно, так как для меня было важно, что Латвийская Федерация пригласила и рассматривала меня на эту должность, хотя я провел не так много времени в этой страны, проработав полгода с юрмальским «Спартаком». За это время, я так понимаю, им понравилась моя работа настолько, что я был включен в список кандидатов, рассматриваемых на пост наставника национальной сборной.

Были приглашения из Польши и других стран, но не такие интересные, как я ожидал. Я выбирал, в какую страну мне нужно двигаться, — и мой выбор пал на Казахстан.

— Как проходили переговоры с «Тоболом»?

— Получив информацию об интересе ко мне руководства клуба, я приехал в Казахстан, чтобы понять, каким видит будущее «Тобола» сам клуб, чего ожидает руководство и какого тренера ищет. Я предоставил свое мнение, а потом смотрел игру в Костанае против «Ордабасы» и своим глазами видел, что и как. В понедельник, в решающий день, я подписал контракт.

— Что Вы знали о КПЛ до заключения контракта с костанайским клубом?

— Я бывал в Астане со «Спартаком», а так, все время работал вокруг: Латвия, Беларусь, Китай, — а между этими странами находится Казахстан. Моя первая встреча с казахским футболом состоялась еще в 2003 году, когда я, будучи членом тренерского штаба варшавской «Полонии», противостоял «Тоболу» в Кубке Интертото УЕФА. После какого-либо первого контакта с клубом со временем я всегда слежу за ним и интересуюсь чемпионатом его страны. В последнее время в квалификации чемпионата Мира сборная Польши была в одной группе с командой Казахстана, поэтому две их игры тоже добавляют информации о стране, которая участвует в этих соревнованиях.

— Думаете, опыт выступления латвийского «Спартака» в еврокубковом противостоянии с «Астаной» как-то поможет Вам в работе в Казахстане?

— Я так не считаю, потому что моя команда — это уже не «Спартак», и «Астана» тоже другая. Глядя на КПЛ, видно, что доминирование двух клубов здесь ярко выраженное. Это футбол, поэтому к каждому сопернику нужен свой специфический подход. Не считаю, что тот опыт с «Астаной» будет самым важным. С другой стороны, внутренний чемпионат — это одно, а Лига Чемпионов — другое. Каждый день я старюсь просматривать матчи соперников и знакомиться с их игрой. Вокруг меня много людей, которые могут помочь мне в этом.

— За последний год Вы пропутешествовали по маршруту «Спартак» (Юрмала) — «Шахтер» (Солигорск) — «Тобол». Это движение вверх, как Вы считаете?

— Знаете, я считаю, что в тренерской работе каждый новый клуб — это новая задача и ситуация для специалиста. Прежде всего, когда тренер принимает решение работать в другой стране, — это всегда вызов для него.

— Все привыкли к тому, что «Тоболу» присущ оборонительный стиль, когда команда, в основном, действует на контратаках. Какой мы увидим игру костанайцев под Вашим руководством?

— Возможно, у меня немножко другое видение игры. То, что «Тобол» — это, прежде всего, защита, является мнением и оценкой журналистов. Я не хочу говорить о том, что было, так как имею свой подход. Глядя на то, что я увидел в последнее время, — наверное, с моей точки зрения, команда должна играть немного больше с акцентом на атаку, но это зависит от возможностей и мастерства ее футболистов. Для тренера самое важное — найти хороший баланс между защитой и атакой. Потому что если я скажу, что мы будем только идти вперед, а после этого команда проиграет 2−3 встречи, тогда у всех будет много вопросов ко мне. Лучше играть в защите, находя свои моменты впереди и не проигрывать. Если же найти того, кто будет вести команду в атаку, несмотря на то, что происходит в обороне, а она будет терять очки — это тоже никого не устроит. Сбалансированный футбол, ориентированный на возможности игроков, — это самое важное. Нужно полностью использовать то, что умеют футболисты. Наверное, каждый хотел бы играть агрессивно и забивать голы, потому что это самый важный фактор, которого все ждут.

— Тактика и стиль игры у Вас сложились годами, или в каждой команде, где работаете, они зависят от разных факторов?

— С моей точки зрения, все зависит от игроков, — их мастерства, интеллигентности, чувства футбола, физических кондиций. В таком случае, когда тренер уже это все знает, ему необходимо найти хорошую систему игры. То есть, если у Вас есть машина, которой 25 лет, то от нее уже трудно ожидать того, что она будет ехать 200 километров в час только из-за того, что Вы любите скорость. И в этом случае Вам легко допустить ошибку. Надо всегда использовать рациональный способ и стараться подтягивать вверх все элементы, из которых состоит команда, — и тогда можно ожидать от нее чего-то большего. И лучшего.

— Как Вы можете прокомментировать свою первую игру на посту наставника костанайцев против «Жетысу»?

— Во-первых, — важна победа. Несмотря на ситуацию в клубе, смена главного тренера ни для кого не легка. Во-вторых, в некоторых маленьких эпизодах после трех дней работы было видно, что футболисты поняли то, что я до них пытаюсь донести, и стараются это выполнять во время игры.

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— Какие цели Вы поставили для себя в КПЛ? Хотели бы остаться здесь на следующий сезон?

— Я скажу так: в последнее время мне довелось поработать в Литве, Латвии и Беларуси с командами, которые бились за чемпионство. Здесь команда тоже идет на третьем месте, и можно сказать, что на следующий сезон мы постараемся быть повыше. Я хочу биться за чемпионство в следующем сезоне с «Тоболом». Может быть, кому-то покажется, что это высказывание выглядит не совсем приземленно, но я точно стою на земле и верю в свою работу — и в то, что возможно построить команду не только на базе мастерства игроков, а за счет всех составляющих компонентов. Надеюсь, что мы будем прогрессировать, а хватит ли нам этого настолько, чтобы сделать шаг вперед в таблице, мы не знаем, потому что другие команды тоже нацелены на это. Моя задача заключается в том, чтобы вывести команду, с которой я начинаю работать, на более высокий уровень игры к тому моменту, когда мне придется из нее уйти. Это для меня является хорошим показателем моей тренерской работы.

— Что можете сказать болельщикам своего нового клуба?

— Почему их так мало?! Если все же болельщиков больше, то я хотел бы попросить их приходить и заполнять стадион в каждом матче, а не только на тех играх, которые им могут быть интересны. Нам нужны болельщики, и я считаю, что для этого города не составит проблем создать футбольную атмосферу праздника на таком стадионе.

Илья Чернятин

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