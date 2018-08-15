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21:15 (мск), источник: БЕЛТА

Новым тренером вратарей брестского «Динамо» стал Василий Хомутовский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Хомутовский вошел в тренерский штаб «Динамо-Брест», где будет заниматься подготовкой вратарей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Первую тренировку 39-летний специалист провел 15 августа на поле спортивного комплекса «Брестский».

Предыдущий тренер вратарей Владимир Селькин продолжит работу во второй команде «Динамо-Брест».

Василий Хомутовский — известный в прошлом вратарь, который играл в Беларуси, Германии, Украине, России и Румынии. В качестве тренера вратарей работал в таких клубах, как «Динамо-Минск», «Крумкачы», «Черноморец» (Одесса, Украина) и БАТЭ.

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