Новым тренером вратарей брестского «Динамо» стал Василий Хомутовский

Василий Хомутовский — известный в прошлом вратарь, который играл в Беларуси, Германии, Украине, России и Румынии. В качестве тренера вратарей работал в таких клубах, как «Динамо-Минск», «Крумкачы», «Черноморец» (Одесса, Украина) и БАТЭ.