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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Бока Хуниорс» и стала обладателем трофея Жоана Гампера

«Барселона» уверенно обыграла «Бока Хуниорс» в рамках товарищеского матча за трофей Жоана Гампера.

Игра состоялась на стадионе «Камн Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

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На 18-й минуте аргентинскую команду огорчил бразильский новичок сине-гранатовых Малком. Незадолго до перерыва результативным ударом отметился лидер каталонцев Лионель Месси, а во второй половине финальную точку поставил Рафинья Алькантара, которому ассистировал Луис Суарес.

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Ранее «Барселона» стала победителем Суперкубка Испании, обыграв в Марокко футболистов «Севильи» (2:1). В первом туре Примеры подопечные Эрнесто Вальверде встретятся с «Алавесом», этот матч состоится 18 августа. В прошлом сезоне каталонцы стали победителями чемпионата Испании и завоевали кубок страны.

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