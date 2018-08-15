«Барселона» обыграла «Бока Хуниорс» и стала обладателем трофея Жоана Гампера
«Барселона» уверенно обыграла «Бока Хуниорс» в рамках товарищеского матча за трофей Жоана Гампера.
«Барселона» уверенно обыграла «Бока Хуниорс» в рамках товарищеского матча за трофей Жоана Гампера.
Игра состоялась на стадионе «Камн Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
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Ранее «Барселона» стала победителем Суперкубка Испании, обыграв в Марокко футболистов «Севильи» (2:1). В первом туре Примеры подопечные Эрнесто Вальверде встретятся с «Алавесом», этот матч состоится 18 августа. В прошлом сезоне каталонцы стали победителями чемпионата Испании и завоевали кубок страны.