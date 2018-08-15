«Барселона» обыграла «Бока Хуниорс» и стала обладателем трофея Жоана Гампера

Игра состоялась на стадионе «Камн Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 18-й минуте аргентинскую команду огорчил бразильский новичок сине-гранатовых Малком. Незадолго до перерыва результативным ударом отметился лидер каталонцев Лионель Месси, а во второй половине финальную точку поставил Рафинья Алькантара, которому ассистировал Луис Суарес.