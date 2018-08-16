СМИ опубликовали эмблему основанного Бекхэмом клуба MLS

Напомним, в январе MLS официально объявила о включении в состав лиги клуба из Майами. При этом в заявлении не уточнялось, когда команда начнёт своё участие в первенстве, однако владельцы выразили надежду, что это произойдёт в 2020 году. Команда из Майами будет выступать на стадионе в центре города, рассчитанном на 25 тысяч зрителей. Строительство арены, по данным американских СМИ, будет стоить $ 200 млн.