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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ опубликовали эмблему основанного Бекхэмом клуба MLS

FOX Soccer в своём «твиттере» опубликовал предполагаемую эмблему клуба из Майами, основанного бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Эмблема выполнена в чёрном и розовом цветах, также на ней присутствуют белые надписи, среди которых указано название клуба — Internacional Club De Futbol.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в январе MLS официально объявила о включении в состав лиги клуба из Майами. При этом в заявлении не уточнялось, когда команда начнёт своё участие в первенстве, однако владельцы выразили надежду, что это произойдёт в 2020 году. Команда из Майами будет выступать на стадионе в центре города, рассчитанном на 25 тысяч зрителей. Строительство арены, по данным американских СМИ, будет стоить $ 200 млн.

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