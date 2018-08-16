СМИ: Погба хочет говорить с Моуринью только через агента

Как сообщает The Sun, у игрока конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. По данным источника, после матча с «Лестером» (2:1), в котором Погба носил капитанскую повязку и забил гол с пенальти, он сказал тренеру: «Есть вещи, которые я могу сказать, а есть то, что я не могу сказать, чтобы не быть оштрафованным». Моуринью ему ответил: «Если ты опять хочешь уйти из “МЮ”, все, что тебе нужно, это попросить о трансфере».