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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Погба хочет говорить с Моуринью только через агента

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Источник: Reuters

Как сообщает The Sun, у игрока конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. По данным источника, после матча с «Лестером» (2:1), в котором Погба носил капитанскую повязку и забил гол с пенальти, он сказал тренеру: «Есть вещи, которые я могу сказать, а есть то, что я не могу сказать, чтобы не быть оштрафованным». Моуринью ему ответил: «Если ты опять хочешь уйти из “МЮ”, все, что тебе нужно, это попросить о трансфере».

Сейчас же Погба якобы готов беседовать с Моуринью только через своего агента Мино Райолу.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции хочет приобрести «Барселона», но в испанском клубе сомневаются, что могут совершить этот трансфер, по крайней мере, этим летом.

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