Де Брейне пропустит до четырех месяцев из-за травмы
Стали известны первые подробности травмы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне, сообщает The Telegraph.
Стали известны первые подробности травмы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне, сообщает The Telegraph.
Бельгиец повредил колено во время тренировки и выбыл на длительный срок. Тесты показали, что повреждение игрока идентично тому, что он получил в январе 2016 года в игре с «Эвертоном». Тогда он пропустил 9 недель. На этот раз травма может быть еще серьезнее, и восстановление займет до четырех месяцев.
В прошлом сезоне Де Брейне провел 37 матчей, забил 8 голов в