Дубль Руни помог «Ди-Си Юнайтед» разгромить «Портленд Тимберс»

На 35-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря голу Самуэля Арментероса, однако за две минуты до окончания основного времени первого тайма форвард хозяев Уэйн Руни сравнял счёт, реализовав выход один на один.



Во второй половине матча «Ди-Си Юнайтед» отправил в ворота соперника три безответных мяча, одним из которых стал второй гол Руни — на этот раз со штрафного удара. Также свои фамилии в протокол игры записали Онил Фишер и Даррен Мэттокс.



«Ди-Си Юнайтед» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.