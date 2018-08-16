Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Сигма
Футбол. Еврокубки
18:00
Прогрес
Уфа
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Штурм
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:30
Копенгаген
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Университатя Кр
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:30
Люцерн
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Бреннбю
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:15
Лех
Генк
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Фейеноорд
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:30
Брага
Заря Лг
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Руни помог «Ди-Си Юнайтед» разгромить «Портленд Тимберс»

«Ди-Си Юнайтед» разгромил «Портленд Тимберс» со счётом 4:1 в домашнем матче MLS, который проходил в Вашингтоне.

Источник: Reuters

На 35-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря голу Самуэля Арментероса, однако за две минуты до окончания основного времени первого тайма форвард хозяев Уэйн Руни сравнял счёт, реализовав выход один на один.

Во второй половине матча «Ди-Си Юнайтед» отправил в ворота соперника три безответных мяча, одним из которых стал второй гол Руни — на этот раз со штрафного удара. Также свои фамилии в протокол игры записали Онил Фишер и Даррен Мэттокс.

«Ди-Си Юнайтед» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Атлетико» выиграл Суперкубок, «Реалу» плохо без Роналду
Россия поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА
Кто куда: трансферы российских фигуристов перед новым сезоном
Ханни может уйти из «Спартака», ЦСКА арендовал Влашича
СМИ: Погба хочет говорить с Моуринью только через агента
Макгрегор не ставил специальных условий для боя с Нурмагомедовым
Де Брейне пропустит до четырех месяцев из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь