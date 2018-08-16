Трансферная стоимость «Атлетико» выше, чем у «Реала» впервые в истории

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Суммарная стоимость «Атлетико» составила 858 млн евро, «Реала» — 775,7 млн евро.

Ранее трансферная стоимость «Атлетико» была в 2−3 раза меньше, чем у «Реала».

В летнее трансферное окно «Реал» продал «Ювентусу» своего лидера Криштиану Роналду за 100 млн евро.