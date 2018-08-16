Трансферная стоимость «Атлетико» выше, чем у «Реала» впервые в истории
Transfermarkt.de посчитал трансферную стоимость игроком «Атлетико» и «Реала».
Transfermarkt.de посчитал трансферную стоимость игроком «Атлетико» и «Реала».
Суммарная стоимость «Атлетико» составила 858 млн евро, «Реала» — 775,7 млн евро.
Ранее трансферная стоимость «Атлетико» была в 2−3 раза меньше, чем у «Реала».
В летнее трансферное окно «Реал» продал «Ювентусу» своего лидера Криштиану Роналду за 100 млн евро.
Накануне, «Атлетико» одержал победу над «Реалом» (4:2 доп) в матче за Суперкубок УЕФА.