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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» опубликовал отчёт по травмам и сроки восстановления игроков команды

Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал отчёт по травмам футболистов команды и сроки их восстановления.

Медицинское обследование выявило у полузащитника «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлса перелом малоберцовой кости левой ноги, в связи с чем 20-летний футболист пропустит от шести до восьми недель.

На аналогичный срок выбыл из строя и защитник Карл Дженкинсон — игрок получил растяжение связок лодыжки. Его партнёр по обороне Зеад Колашинац травмировал левое колено. Ожидается, что босниец вернётся к тренировкам в октябре.

Лоран Косельни, получивший травму ахиллова сухожилия правой ноги в конце прошлого сезона, сможет начать тренироваться в ноябре.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 18 августа, «канонирам» предстоит сыграть с «Челси».

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