«Арсенал» опубликовал отчёт по травмам и сроки восстановления игроков команды
Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал отчёт по травмам футболистов команды и сроки их восстановления.
Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал отчёт по травмам футболистов команды и сроки их восстановления.
Медицинское обследование выявило у полузащитника «канониров» Эйнсли
На аналогичный срок выбыл из строя и защитник Карл Дженкинсон — игрок получил растяжение связок лодыжки. Его партнёр по обороне Зеад Колашинац травмировал левое колено. Ожидается, что босниец вернётся к тренировкам в октябре.
Лоран Косельни, получивший травму ахиллова сухожилия правой ноги в конце прошлого сезона, сможет начать тренироваться в ноябре.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице английской