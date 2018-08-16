«Арсенал» опубликовал отчёт по травмам и сроки восстановления игроков команды

Медицинское обследование выявило у полузащитника «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлса перелом малоберцовой кости левой ноги, в связи с чем 20-летний футболист пропустит от шести до восьми недель.



На аналогичный срок выбыл из строя и защитник Карл Дженкинсон — игрок получил растяжение связок лодыжки. Его партнёр по обороне Зеад Колашинац травмировал левое колено. Ожидается, что босниец вернётся к тренировкам в октябре.



Лоран Косельни, получивший травму ахиллова сухожилия правой ноги в конце прошлого сезона, сможет начать тренироваться в ноябре.



В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 18 августа, «канонирам» предстоит сыграть с «Челси».