Буду рад, если отработаю в «Витессе» 10 лет. Слуцкий — откровенно о Голландии

Источник: Спорт-Экспресс

О ЖИЗНИ В ГОЛЛАНДИИ

— Здесь было легче, чем в Англии. Все же Англия закрытая страна, со своими законами. Голландцы больше направлены на Европу, на внешний мир. Арнем удобный для жизни город, с парками. Уютный маленький город, где комфортно с первого дня. Здесь все хорошо и в плане тренировок, базы. И голландцы никогда не подойдут лишний раз, не станут что-то спрашивать, они воспитанные. Сверхвнимания на себе не чувствуешь, что тоже комфортно.

О ГОЛЛАНДСКОМ ФУТБОЛЕ

— Голландцы сами уже не связывают свою историю с сегодняшним днем. И да, я могу сказать, что одним из основных тренеров, на котором я воспитывался — дистанционно — был Ринус Михелс и сумасшедшие его игры, прессинг, тотальный футбол. Все об этом знали, слышали, смотрели. Глобальных побед, может, не было. Сейчас все тут по-другому. Они живут в своих реалиях. Тут по-прежнему доминируют «Аякс», ПСВ, здесь во многих клубах работают бывшие футболисты известные. Даже в «Витессе» три легенды клуба работают в тренерском штабе. Даже в детской команде тренеры — все бывшие футболисты. Они очень трепетно относятся к своей истории. Но понимают, что сегодня голландский футбол — это не тот великий «Аякс», который громил всех в Лиге чемпионов, и не та великая сборная Голландии.

О ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЕ В АНГЛИИ

— Я никогда не бываю уравновешенным, к сожалению, во всем, что связано с работой. Просто в Англии был первый опыт работы на английском языке. Плюс это был Йоркшир. Первые десять дней «Парацетамол» был моим лучшим другом, потому что я в голове это все переводил, мозг проделывал двойную работу. Я многого не понимал, что они говорили. Сложный акцент. А в Голландии таких проблем не существует. Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как звучим и мы. Поэтому когда точно нет языкового изначального барьера, когда нет опасения, поймут тебя или нет, когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче.

К тому же английский футбол — это высокий уровень внимания. «Халл Сити» тогда только вылетел. Была невиданная предсезонка. Никогда такой не было и, надеюсь, не будет. По существу, каждый день из команды кто-то уходил. И в итоге мы остались с тремя игроками, которые полностью прошли предсезонку. А после начала уже в третьем туре мы потеряли еще пятерых. По сути, я поработал с тремя разными командами: одна начала предсезонку, вторая стартовала в чемпионате, а третья сформировалась к пятому туру.

Здесь состав более-менее стабилен. Все приобретения были сделаны заранее. Я же давно подписал контракт с «Витессом». С марта вел селекционные вопросы, смотрел игроков, понимал, какие позиции нужно усилить. Тут все спокойнее, понятнее, прозрачнее и нет форс-мажора. Предсезонку мы провели практическим тем составом, которым сейчас играем.

ОБ АМБИЦИЯХ

— Если мне кто-то сейчас скажет, что я в «Витессе» отработаю десять лет, вполне буду этому рад. Я успокоился в этом плане. Конечно, тренеру каждую минуту есть что доказывать, каждую игру. Амбиции никуда не ушли. Но я понимаю, что мы в Европе здесь особо никому не нужны. Любая работа — это престижно, интересно, необычно. Голландия от Англии отличается сильно. По-разному. В чем-то хуже, в чем-то лучше. Как это с любой страной бывает. Сейчас у меня нет такой трясучки: сейчас или никогда, первый и последний шанс.

О ЗАДАЧАХ «ВИТЕССА»

— Здесь есть три задачи, которые нужно решать. Первое — результат. Постараться попасть в еврокубки. Хотя с нынешним местом Голландии в рейтинге УЕФА это не так просто. Второе — выращивание и продажа футболистов. Клуб же на самоокупаемости. Владелец ставит такие задачи, как находить молодых игроков, развивать их и продавать. Третье — развивать игроков из «Челси», которые попадают в «Витесс». Никто же не скрывает, что у клубов есть определенные отношения. Вот такие три задачи, которые нужно решать. Не могу сказать, какая важнее даже.

У «Витесса» задачи соответствуют уровню финансового положения, ресурсов. Потому что когда в «Халле» тебе говорят, что задача вернуться в премьер-лигу, но при этом клуб покидают 18 футболистов, а приходят только свободные агенты, когда продают на 60 миллионов футболистов, а покупают на 5 миллионов, знаете, как-то странно. Задача не соответствовала изначально вложениям и ситуации. Это тоже сильно нервировало, поскольку задача нереальная, а возможностей нет. Здесь все спокойнее. Никто не требует чемпионства, всего и сразу. Все прекрасно понимают, на что можно рассчитывать, какие задачи ставить. При этом все амбициозны. А задачи соответствуют возможностям клуба.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

— В «Халл Сити» болельщики ко мне относились великолепно. Самая потрясающая история с болельщиками случилась в последний день мой в Англии. Я пошел покупать чемодан для вещей, а это была пешеходная улица. Все люди, сидевшие в кафе, выбегали на улицу. Каждый что-то дарил: то открытку, то значок, то еще какую-то безделушку. Много говорили, до слез.

В Голландии еще не было большого опыта взаимодействия с болельщиками. Пытаюсь быть самим собой, понимаю, что весь футбол существует ради болельщиков. Не так важно, Россия это, Англия или Голландия. Когда ты максимально открыт и позитивен, получаешь такую же ответную реакцию. Это показательно было в «Халле», поскольку результаты были далеко не выдающимися. Но ни одного упрека я не услышал. Надеюсь, что отношения с болельщиками останутся на таком же уровне как минимум в «Витессе».

О Вячеславе КАРАВАЕВЕ

— Караваев (защитник «Витесса». — Прим. «СЭ») скорее исключение из правил. Он давно играет в Европе, свободно говорит на английском языке. Он абсолютно спокойно себя чувствует во всех бытовых вопросах, которые тут существуют. Это особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость. При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Поскольку те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», просто получают в России принципиально иные деньги, в разы. А те, кто готов прийти в «Витесс», вряд ли подходят по качеству.

О РАЗНИЦЕ МЕНТАЛИТЕТОВ

— Отношение к иностранцам тут другое, не как у нас. Мы стараемся понравиться, максимально открыты. Это наш менталитет. Если придет родственник в гости, ты, может, не все из холодильника достанешь, а ради иностранца выложишь все, что есть, еще и у соседей попросишь.

Здесь совсем по-другому. Когда приходит иностранец, все смотрят, как бы призывая показать, чем ты лучше, что в тебе такого, раз тебя пригласили, а не голландца. Они, конечно, не ненавидят, не создают проблем, но присматриваются: «Покажи, что ты можешь». Причем это касается всех: и тренеров, и обслуживающего персонала, и игроков.

Я до сих пор чувствую на себе этот взгляд, просящий удивить, доказать, чем ты заслужил такую честь. Титулы в другой стране тут не работают. Нужно доказывать все здесь и сейчас, ежедневным общением. Здесь принципы, которые я использую, во многом шокирующие для голландцев.

О СВОИХ НОВОВВЕДЕНИЯХ

— Например, я сделал свободным посещение всех приемов пищи. Это что-то невероятное для них, потому что они все в одно время завтракали, обедали, ужинали. Садились вместе, заканчивали вместе. Это типичная голландская традиция. Женщина, работающая в клубе 20 лет, сказала, что я первый тренер за эти годы, который сделал свободное посещение. Или, например, заканчивается сбор в Австрии, и я даю три дня выходных. Они сразу со сборов могут ехать домой, а раньше должны были все вместе лететь в Арнем, а потом только могли уехать. Мне кажется, я делаю логичные вещи, будучи сверхтребовательным в той же тренировочной работе.

У них вообще нет практики двухразовых тренировочных занятий, даже на сборах. Когда у нас были десять дней подряд двухразовые тренировки, они говорили, что не выдержат. Я сказал: «Давайте, если кто-то умрет, поменяем что-нибудь, а пока попробуем сделать так».

Очень много для них необычного. Те же выходные дни. У них два выходных было в неделю, а у нас максимум один, и это зависит от игрового цикла. В каком-то смысле я дал свободу игрокам, а в спортивных моментах требования выше, чем были до этого.

О ВЕЛОСИПЕДАХ

— В ЦСКА была очень устаканенная жизнь, я понимал, когда выходной, понимал, чем заняться в свободное время, куда сходить, с кем пообщаться. Здесь же пока только футбол.

В редкие выходные дни ездим на велосипедах. Мы их первым делом купили тут. Начали ездить еще в Англии. Это прекрасно разгружает мозг. Ты едешь, разговариваешь в более свободной атмосфере. Увлечение велосипедом в Москве я не мог себе позволить, а тут в любой выходной день — четырех- или пятичасовая прогулка на велосипедах. К тому же тут парки такие, все для этого приспособлено. Тут велосипедное движение со своими правилами, пробками, светофорами. Это единственное развлечение здесь.

Остальное время провожу на базе. Все-таки сам смотрю все подборки, матчи, соперников. Пока не могу доверить все другим. В ЦСКА четко понимал, кто на что способен, доверял некоторые вещи. А тут пока все сам делаю.

О СВЯЗЯХ С «ЧЕЛСИ»

— «Витесс» исторически имеет хорошие отношения с «Челси». И владельцы знакомы. Поэтому каждый год тут несколько футболистов из «Челси», которые помогают «Витессу» выйти на новый уровень. А «Витесс» позволял им становиться футболистами. Через Арнем прошли, например, Матич, Бони, то есть реально большие игроки, которые многого добивались.

Сейчас мы работаем с селекционным отделом «Челси», определяем, кто реально может играть, какого возраста, на какой позиции. Раньше «Челси» давал просто список игроков, которых «Витесс» должен был использовать. А я их всех хорошо знаю, примерно понимаю, кто реально нам поможет, кто будет играть.