Ла лига объявила о планах проводить матчи чемпионата Испании по футболу в США
ТАСС, 16 августа. Руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, намерено проводить матчи турнира в США. Об этом говорится в заявлении организации.
ТАСС, 16 августа. Руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, намерено проводить матчи турнира в США. Об этом говорится в заявлении организации.
«Ла лига и медиагруппа Relevent объявляют о создании совместной кампании по продвижению футбола в США и Канаде, — говорится в заявлении. — В рамках соглашения Ла лига планирует проводить матчи сезона в США».
Чемпионат Испании является самым сильным национальным клубным первенством в Европе согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций. Матчи ведущих национальных европейских чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции) на данный момент не проводились за пределами Европы. Ранее финальные игры Кубков и Супербкубков ведущих футбольных стран проходили в Азии и Африке.
Ведущие североамериканские профессиональные спортивные организации не раз проводили матчи регулярного чемпионата в Европе.