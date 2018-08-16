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17:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денис Черышев: Не рассматривал другие варианты после предложения «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Денис Черышев заявил, что надеется показать высокий уровень футбола в новом клубе.

Источник: Спорт-Экспресс

27-летний россиянин 14 августа перешел в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды.

— Я работаю каждый день для того, чтобы поддерживать высокий уровень, — цитирует Черышева официальный сайт «Валенсии». — Надеюсь показать максимальный уровень и в сборной России, и в «Валенсии». Эти команды возглавляют требовательные тренеры, которые требуют максимума от всех игроков. Надеюсь, буду показывать тот же уровень, что и на чемпионате мира.

Цели «Валенсии» на сезон? Мы должны двигаться поступательно, думая о каждой следующей игре. Мы, конечно, надеемся что-то выиграть, но единственный путь сделать это — одерживать победы в каждой следующей игре.

Были ли у меня другие предложения? Когда я услышал, что главный тренер и клуб хотят меня видеть, то не захотел слышать о других предложениях.

Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 32 матча в составе «Вильярреала», забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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