Серия А из-за трагедии в Генуе перенесла матчи «Дженоа» и «Сампдории»

Решение коснется игр с участием двух клубов из Генуи — «Дженоа» и «Сампдории», которые должны были сыграть в это воскресенье с «Миланом» (на выезде) и «Фиорентиной» (дома). Оно принято из-за обрушения одного из пролетов моста Моранди в Генуе, в результате которого погибли, как минимум, 39 человек.