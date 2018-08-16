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17:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серия А из-за трагедии в Генуе перенесла матчи «Дженоа» и «Сампдории»

Президент Серии А Гаэтано Миккиче принял решение о переносе двух матчей чемпионата Италии, сообщает Goal.

Решение коснется игр с участием двух клубов из Генуи — «Дженоа» и «Сампдории», которые должны были сыграть в это воскресенье с «Миланом» (на выезде) и «Фиорентиной» (дома). Оно принято из-за обрушения одного из пролетов моста Моранди в Генуе, в результате которого погибли, как минимум, 39 человек.

Ранее появлялась информация о том, что все игры 1-го тура чемпионата Италии будут перенесены из-за этой трагедии.

Информация о том, когда «Дженоа» и «Сампдория» проведут свои матчи, будет объявлена в ближайшие несколько дней.

Расписание оставшихся матчей 1-го тура серии А:

18 августа:

«Кьево» — «Ювентус». Начало — 19.00 по московскому времени;
«Лацио» -«Наполи». Начало — 21.30.

19 августа:

«Торино» — «Рома». Начало — 19.00;
«Болонья» — СПАЛ. Начало — 21.30;
«Эмполи» — «Кальяри». Начало — 21.30;
«Парма» — «Удинезе». Начало — 21.30;
«Сассуоло» — «Интер». Начало — 21.30.

20 августа:

«Аталанта» — «Фрозиноне». Начало — 21.30.

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