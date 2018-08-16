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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Главный вызов в моей карьере тренера — обойти «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что цель лишить «Манчестер Юнайтед» статуса главной команды города — важнейшая в его тренерской карьере.

Источник: Reuters

«Наши соседи всегда побеждали в течение 15 или 20 лет. Думаю, главный вызов в моей тренерской карьере — обойти их», — приводит слова 47-летнего испанца Daily Mail.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В сезоне-2017/18 «горожане» стали чемпионами английской Премьер-лиги, набрав рекордные 100 очков в 38 матчах.

«Манчестер Юнайтед» последний титул АПЛ завоевал в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. В минувшем сезоне «красные дьяволы» финишировали на второй строчке — это лучший показатель команды после ухода легендарного шотландца.

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