Гвардиола: Главный вызов в моей карьере тренера — обойти «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что цель лишить «Манчестер Юнайтед» статуса главной команды города — важнейшая в его тренерской карьере.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что цель лишить «Манчестер Юнайтед» статуса главной команды города — важнейшая в его тренерской карьере.
«Наши соседи всегда побеждали в течение 15 или 20 лет. Думаю, главный вызов в моей тренерской карьере — обойти их», — приводит слова 47-летнего испанца Daily Mail.
Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В сезоне-2017/18 «горожане» стали чемпионами английской
«Манчестер Юнайтед» последний титул АПЛ завоевал в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. В минувшем сезоне «красные дьяволы» финишировали на второй строчке — это лучший показатель команды после ухода легендарного шотландца.