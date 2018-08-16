«Актобе» оштрафовали за зажигание дымовой шашки фанатами на матче КПЛ

Во второй лиге за грубую игру без возможности сыграть в мяч в матче с «Жетысу М» на три матча дисквалифицирован Олег Лебедев из «Окжетпес М», а Руслан Арынов из «Иртыш М» отстранен на пять игр за удар соперника из «Кайрата М» ногой в лицо после остановки игры. На 72 тысячи 150 тенге оштрафован «Атырау М», чьи игроки получили пять желтых карточек во встрече с «Аксу».