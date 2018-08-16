Турецкий клуб продал футболистов, чтобы купить десять коз
Это настоящий бизнес: «Гюлспор» рассчитывает на надой в 600 литров молока в год.
Это настоящий бизнес: «Гюлспор» рассчитывает на надой в 600 литров молока в год.
Турецкий клуб «Гюлспор» прославился на весь мир необычным подходом. Он продал 18 подготовленных им футболистов, а на вырученные деньги — 15 тысяч лир — приобрел 10 коз. Никакого символизма тут искать не надо: исключительно бизнес. Руководство рассчитывает заработать на продаже молочной продукции и разведении коз, и эти средства будут направлены на обеспечение жизнедеятельности «Гюлспора».
«Гюлспор» представляет расположенный на западе страны город Ыспарта, который в давние времена завоевывал еще Александр Македонский. Клуб является одним из старейших в 420-тысячном административном центре — он был основан в 1954 году. «Гюлспор» имеет любительский статус, и на протяжении последних девяти лет выставляет свои команды в юношеских и молодежных турнирах в возрастных категориях от 11 до 19 лет. Основной доход — продажа подготовленных футболистов в профессиональные или любительские клубы.
Кенан Бюйюклеблеб занимает пост президента «Гюлспора» уже шестнадцатый год. В интервью изданию Hurriyet он рассказал, что всего в клубе занимаются порядка 150 детей. Воспитанники клуба переходили в такие клубы Суперлиги, как «Османлыспор», «Антальяспор», «Кайсериспор» и «Коньяспор». Других передают в любительские клубы, перед которыми ставится задача выхода в третий турецкий дивизион.
Даже при максимальной эффективности проекта он требует постоянных вложений. Нужно оплачивать не только текущую работу, но и участие
«У нас нет поддержки правительства и корпораций, но нужен постоянный доход», — говорит Бюйюклеблеб.
Вот и вложились в коз, рассчитав ожидаемый средний надой в 600 литров молока в год. Плюс мясо и разведение животных. Пока козье молоко принесет чуть более семисот евро, но президент говорит, что деятельность фермы — это вклад в производство и экономику страны. В перспективе — довести число коз до 140, а это уже другие деньги.