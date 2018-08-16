Турецкий клуб продал футболистов, чтобы купить десять коз

Источник: AFP 2018

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Турецкий клуб «Гюлспор» прославился на весь мир необычным подходом. Он продал 18 подготовленных им футболистов, а на вырученные деньги — 15 тысяч лир — приобрел 10 коз. Никакого символизма тут искать не надо: исключительно бизнес. Руководство рассчитывает заработать на продаже молочной продукции и разведении коз, и эти средства будут направлены на обеспечение жизнедеятельности «Гюлспора».

ГОТОВЯТ МОЛОДЕЖЬ

«Гюлспор» представляет расположенный на западе страны город Ыспарта, который в давние времена завоевывал еще Александр Македонский. Клуб является одним из старейших в 420-тысячном административном центре — он был основан в 1954 году. «Гюлспор» имеет любительский статус, и на протяжении последних девяти лет выставляет свои команды в юношеских и молодежных турнирах в возрастных категориях от 11 до 19 лет. Основной доход — продажа подготовленных футболистов в профессиональные или любительские клубы.

Кенан Бюйюклеблеб занимает пост президента «Гюлспора» уже шестнадцатый год. В интервью изданию Hurriyet он рассказал, что всего в клубе занимаются порядка 150 детей. Воспитанники клуба переходили в такие клубы Суперлиги, как «Османлыспор», «Антальяспор», «Кайсериспор» и «Коньяспор». Других передают в любительские клубы, перед которыми ставится задача выхода в третий турецкий дивизион.

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ

Даже при максимальной эффективности проекта он требует постоянных вложений. Нужно оплачивать не только текущую работу, но и участие четырех-пяти команд в региональном первенстве, начиная от взносов и заканчивая организацией выездов. Для обучающихся футболистов занятия бесплатны.

«У нас нет поддержки правительства и корпораций, но нужен постоянный доход», — говорит Бюйюклеблеб.