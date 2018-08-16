Бывший футболист ЦСКА Вернблум подписал контракт с ПАОКом на три года
ТАСС, 16 августа. Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом. Об этом сообщает
ТАСС, 16 августа. Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом. Об этом сообщает
Срок соглашения 32-летнего шведского полузащитника с новым клубом рассчитан на три года.
В прошлом сезоне Вернблум выступал за ЦСКА и провел в составе армейцев 24 матча в чемпионате России, забил пять мячей, отдал три результативные передачи и заработал семь желтых карточек.