Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
16.08
Валюр2
Шериф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Русенборг3
Корк Сити0
Футбол. Еврокубки
16.08
Риека0
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
16.08
Бернли1
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бордо2
Мариуполь1
Футбол. Еврокубки
16.08
Партизан3
Норшелланн2
Футбол. Еврокубки
16.08
Стяуа2
Хайдук С1
Футбол. Еврокубки
16.08
Рапид В4
Слован Бр0
Футбол. Еврокубки
16.08
Фейеноорд1
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
16.08
Гент3
Ягеллония1
Футбол. Еврокубки
16.08
Лех1
Генк2
Футбол. Еврокубки
16.08
Марибор0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зриньски1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
16.08
Дюделанж2
Легия2
Футбол. Еврокубки
16.08
Аталанта2
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
16.08
Базель1
Витесс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бреннбю2
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
16.08
ЛАСК2
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
16.08
Динамо Брс1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
16.08
Маккаби Тель-Авив2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
16.08
Люцерн1
Олимпиакос П3
Футбол. Еврокубки
16.08
ЧФР5
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
16.08
Судува0
Спартак Ю0
Футбол. Еврокубки
16.08
Мидтьюлланн3
ТНС1
Футбол. Еврокубки
16.08
АПОЭЛ3
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
16.08
Кукеши2
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зенит8
Динамо Мн1
Футбол. Еврокубки
16.08
Мольде3
Хайберниан0
Футбол. Еврокубки
16.08
Жальгирис В0
Севилья5
Футбол. Еврокубки
16.08
Копенгаген2
ЦСКА Сф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Университатя Кр1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
16.08
ХИК1
Олимпия Л4
Футбол. Еврокубки
16.08
АЕК Л5
Штурм0
Футбол. Еврокубки
16.08
Прогрес2
Уфа2
Футбол. Еврокубки
16.08
Кайрат1
Сигма2
Все события
Фоторепортажи
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
16 августа, источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Вернблум подписал контракт с ПАОКом на три года

ТАСС, 16 августа. Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Срок соглашения 32-летнего шведского полузащитника с новым клубом рассчитан на три года.

В прошлом сезоне Вернблум выступал за ЦСКА и провел в составе армейцев 24 матча в чемпионате России, забил пять мячей, отдал три результативные передачи и заработал семь желтых карточек.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Зенит» победил минское «Динамо» со счетом 8:1
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Больше часа в меньшинстве: как Слуцкий простился c Лигой Европы
Названа самая честная команда чемпионата России по футболу
Определился соперник «Зенита» в плей-офф отбора Лиги Европы
ЦСКА готов заплатить €3 млн за 19-летнего исландского хавбека
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь