Бывший футболист ЦСКА Вернблум подписал контракт с ПАОКом на три года

Срок соглашения 32-летнего шведского полузащитника с новым клубом рассчитан на три года.

В прошлом сезоне Вернблум выступал за ЦСКА и провел в составе армейцев 24 матча в чемпионате России, забил пять мячей, отдал три результативные передачи и заработал семь желтых карточек.