Чемпионат Испании по футболу впервые за девять лет стартует без Криштиану Роналду

Источник: AP 2018

Уход Роналду в итальянский «Ювентус» оставил чемпионат Испании без одной из двух главных звезд. Теперь болельщики не смогут увидеть в национальном турнире противостояние между португальцем и аргентинцем Лионелем Месси из «Барселоны». В прошлом сезоне испанское первенство подтвердило свой статус сильнейшего в Европе — еврокубковые турниры выиграли «Реал» (Лига чемпионов) и «Атлетико» (Лига Европы). При этом в самой Испании сильнейшей стала «Барселона», которая остается главным фаворитом и в новом розыгрыше.

В последние годы чемпионат Испании по большей части продает звезд, приобретая в основном недорогих футболистов. Они растут в профессиональном плане, повышая свой класс в одной из самых интересных лиг мира, где многие команды исповедуют атакующий комбинационный стиль игры. За исключением грандов из Мадрида и Барселоны, а также таких клубов, как «Валенсия», «Севилья» или «Вильярреал», традиционно ведущих борьбу за четвертую путевку в Лигу чемпионов, испанские команды не обладают достаточным финансовым резервом, чтобы приобретать футболистов за десятки миллионов евро.

По итогам нынешнего трансферного окна 20 клубов чемпионата Испании приобрели, согласно данным специализирующегося на переходах футболистов сайта Transfermarkt.de, игроков на сумму в €700 млн, что заметно уступает Англии и даже Италии, где потратили больше миллиарда. При этом продали испанские команды футболистов на €778 млн, из которых €110 млн составил трансфер Роналду и еще €80 млн — переход в «Челси» голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепы Аррисабалаги.

«Атлетико» уже с трофеем, у «Реала» начинается новый этап

Еще до старта чемпионата страны «Атлетико» завоевал официальный трофей. Мадридский клуб в среду в Таллине победил в дополнительное время «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 4:2, подтвердив мнение о том, что «Реал» под руководством Хулена Лопетеги ждут непростые времена.

«Атлетико» расстался со своей легендой — Фернандо Торресом, который сыграл решающую роль на триумфальном для сборной Испании Евро-2008. При этом мадридский клуб серьезно усилился и наверняка будет претендовать на успех как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Полузащитник Родриго Эрнандес из «Вильярреала» и французский хавбек Тома Лемар, купленный у «Монако» за €70 млн, уже сыграли в Таллине. Также пополнили состав «Атлетико» колумбийский защитник Сантьяго Ариас, форвард из Хорватии Никола Калинич и португальский нападающий Желсон Мартинш, в роли дублера голкипера Яна Облака теперь выступает опытный Антонио Адан из «Бетиса», являющийся воспитанником «Реала».

Королевский клуб проиграл в Суперкубке, сумев, казалось бы, переломить ситуацию после пропущенного на первой минуте гола. При Зидане именно характер позволил команде три раза подряд победить в Лиге чемпионов.

Потеряв Роналду, «Реал» формально заменил его 18-летним бразильцем Винисиусом Жуниором, который играет на левом фланге атаки. Хотя в Мадриде говорят, что Винисиус — не будущее, а настоящее «Реала», ему еще предстоит время на адаптацию. Усилил «Реал» вратарскую линию, купив у «Челси» лучшего голкипера чемпионата мира Тибо Куртуа, а также 19-летнего украинца Андрея Лунина из «Зари». На правый фланг обороны был приобретен Альваро Одриосола из клуба «Реал Сосьедад».

При этом лидером «Реала» остается хорват Лука Модрич — лучший футболист чемпионата мира. Ходило немало разговоров о том, что и он может покинуть Мадрид. Однако 32-летний хавбек остался и, выйдя на замену в Таллине, был лучшим в команде.

Особое внимание в Испании будет приковано к 51-летнему Лопетеги, переход которого привел к скандалу в сборной. Будучи наставником национальной команды, испанец подписал контракт с «Реалом» за несколько дней до старта чемпионата мира и был уволен. Под руководством сменившего его Фернандо Йерро сборная Испании уже в 1/8 финала в серии пенальти проиграла команде России.

«Барселона» тоже с титулом и без Иньесты

«Барселона» в прошлое воскресенье в Танжере (Марокко) обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании (2:1), на мяч Пабло Сарабии каталонцы ответили точными ударами Жерара Пике и Усмана Дембеле. От чемпиона мира Дембеле во втором сезоне в «Барселоне» ждут многого, при этом главная задача главного тренера Эрнесто Вальверде — прервать неудачную серию в Лиге чемпионов, где команда в трех последних сезонах проигрывала на стадии четвертьфинала.

В Танжере Вальверде с первых минут выпустил двух новичков — французского защитника Клемана Лангле из «Севильи», а также бразильца Артура. Перешедший из «Гремио» футболист призван заменить в центре поля вернувшегося в Китай Паулиньо. Артуру придется выдержать конкуренцию за место в составе с еще одним звездным новичком — чилийцем Артуро Видалем из «Баварии». Не исключено, что до конца августа «Барселона» подпишет контракт с лидером чемпионов мира из Франции Полем Погба, который окончательно поссорился с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

А вот кого заменить невозможно — это Андреса Иньесту, любимца всей Испании, автора решающего мяча на чемпионате мира 2010 года. Несколькими годами ранее ушел другой многолетний символ полузащиты «Барселоны» — Хави, и прежней «Барселоны» уже не будет. Команде придется перестраиваться, хотя Месси все еще в составе и принял у Иньесты капитанскую повязку. На помощь ему у французского «Бордо» приобретен молодой бразилец Малком.

Также «Барселона» почистила свои ряды. Команду покинули Йерри Мина, Люка Динь и Андре Гомеш, которых к ведущим игрокам причислить нельзя.

Тренерская чехарда

Четвертое место весной заняла «Валенсия», которая до этого провела несколько неудачных сезонов. Валенсийцы перед возвращением в Лигу чемпионов серьезно усилились. Среди приобретений можно выделить арендованного у «Вильярреала» Дениса Черышева, который хорошо знаком ранее работавшему с этим клубом тренеру Марселино. Другие претенденты на еврокубковые места также серьезно перестраивают свои составы, при этом в некоторых командах поменялись тренеры.

«Севилью» возглавил Пабло Мачин, выведший в элиту «Жирону» и в прошлом сезоне занявший с ней 10-е место. Каталонцев, в свою очередь, принял Эусебио Сакристан — бывший наставник «Реал Сосьедада». В «Сельте» будет работать аргентинец Антонио Мохамед, ранее тренировавший мексиканский «Монтеррей». «Атлетик» из Бильбао возглавил экс-наставник «Сельты» и «Севильи» аргентинец Эдуардо Бериссо.

В «Реал Сосьедад» перешел Асьер Гаритано, место которого в «Леганесе» занял аргентинец Маурисио Пеллегрино, покинувший английский «Саутгемптон». Наконец, главным тренером «Эспаньола» стал Руби, выведший в элиту «Уэску», которую, в свою очередь, возглавил аргентинец Лео Франко.

Не исключено, что в предстоящем сезоне один из матчей пройдет в США — в четверг было объявлено о кампании по продвижению футбола в Северной Америке при тесном сотрудничестве с Ла Лигой — высшим дивизионом чемпионата Испании.

В новом сезоне, как уже было сказано, сыграют 20 команд. Это «Барселона», «Атлетико» (Мадрид), «Реал» (Мадрид), «Валенсия», «Вильярреал», «Бетис» (Севилья), «Севилья», «Хетафе», «Эйбар», «Жирона», «Эспаньол» (Барселона), «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян), «Сельта» (Виго), «Алавес» (Витория), «Леванте» (Валенсия), «Атлетик» (Бильбао), «Леганес», «Райо Вальекано» (Мадрид), «Уэска» и «Вальядолид». «Райо Вальекано» вернулся в элиту спустя два сезона, «Вальядолид» — через четыре. «Уэска», представляющая городок в Арагоне, ранее в высшем дивизионе не играла никогда. Новички заменили покинувшие элиту «Депортиво» из Ла-Коруньи, «Лас-Пальмас» и «Малагу».