СМИ сообщило о возможной отставке главного тренера «Кайрата»
По неподтвержденной информации, главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер может покинуть свой пост, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
По неподтвержденной информации, главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер может покинуть свой пост, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
После поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА от чешской «Сигмы» с общим счетом — 1:4 (0:2 на выезде и 1:2 дома) испанский коуч может покинуть пост главного тренера алматинского клуба.
В начале нынешнего сезона руководство команды ставило задачу выхода в групповую стадию еврокубков и чемпионство. После поражения от «Сигмы» задача выхода в групповую стадию еврокубков стала неосуществимой, касательно чемпионства «Кайрат» на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от столичной «Астаны» на 3 очка. Карлос Феррер может освободить свой пост уже сегодня.
Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат» в июле прошлого года. С алматинской командой испанец стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка Казахстана-2017.