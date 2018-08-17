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15:47 (мск), источник: Sports.kz

СМИ сообщило о возможной отставке главного тренера «Кайрата»

По неподтвержденной информации, главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер может покинуть свой пост, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

После поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА от чешской «Сигмы» с общим счетом — 1:4 (0:2 на выезде и 1:2 дома) испанский коуч может покинуть пост главного тренера алматинского клуба.

В начале нынешнего сезона руководство команды ставило задачу выхода в групповую стадию еврокубков и чемпионство. После поражения от «Сигмы» задача выхода в групповую стадию еврокубков стала неосуществимой, касательно чемпионства «Кайрат» на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от столичной «Астаны» на 3 очка. Карлос Феррер может освободить свой пост уже сегодня.

Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат» в июле прошлого года. С алматинской командой испанец стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка Казахстана-2017.

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