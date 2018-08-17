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11:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» осудил «Интер» за попытки договориться о трансфере с Модричем

ТАСС, 17 августа. Мадридский «Реал» осудил миланский «Интер» за попытки провести переговоры с хорватским полузащитником Лукой Модричем без согласия руководства испанского клуба. Об этом сообщает издание Marca.

Источник: Reuters

Контракт 32-летнего футболиста с «Реалом» истекает в 2020 году, по правилам Международной федерации футбола, переговоры с игроком без согласия клуба можно вести только за полгода до окончания соглашения.

Ранее в итальянской прессе сообщалось, что Модрич намерен покинуть «Реал». Главный тренер мадридского клуба Хулен Лопетеги, в свою очередь, заявлял, что Модрич останется в команде.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе испанской команды хорват четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по одному разу чемпионат и Кубок Испании, а также три раза победил в клубном чемпионате мира. За шесть сезонов в составе «Реала» он отыграл 257 матчей, забил 13 мячей и отдал 40 голевых передач.

В составе сборной Хорватии полузащитник провел 113 матчей, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. На чемпионате мира в России сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала, где проиграла французам (2:4). Модрич был признан лучшим игроком чемпионата.

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