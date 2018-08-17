«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. 5 главных интриг чемпионата Испании

Источник: РИА "Новости"

Есть ли жизнь после Роналду?

Поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА наглядно показало, что после отъезда португальца в атаке «Реала» не осталось настоящих лидеров, способных вести команду за собой в матчах против топ-клубов. После продажи Роналду «сливочные» не торопятся искать ему замену. Во всяком случае, среди уже готовых звезд.

В стартующем сезоне позицию Криштиану постараются прикрыть Марко Асенсио, как это было в Суперкубке, и молодой бразилец Винисиус Жуниор, купленный у «Фламенго» за 45 млн евро. Поначалу его планировали отправить в аренду, но после летних сборов, на которых он многих впечатлил, решили дать шанс. Жуниору всего 18 лет.

В отсутствие суперзвезды калибра Роналду главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги, известный по работе с юношескими и молодежными сборными Испании, будет делать ставку на командную игру и больше доверять молодым. В нынешнем сезоне «королевский» клуб ждет перестройка, и далеко не факт, что Лопетеги удастся провести ее безболезненно с точки зрения результатов и чемпионских перспектив.

Станет ли Артур новым Иньестой?

Прошлый сезон оставил в сердцах сине-гранатовых смешанные чувства. Каталонцы мощно выглядели в чемпионате Испании и в результате опередили ближайшего преследователя на 14 очков, но в Лиге чемпионов провалились в Риме (0:3) и вылетели в четвертьфинале. Тогда стало понятно, что им требуется серьезное кадровое усиление. Получила ли она его? Это большой вопрос.

«Барса» избавилась от балласта в лице Андре Гомеша, Алейша Видаля, Жерара Делофеу и Лукаса Диня, но вместе с тем потеряла уехавшего завершать карьеру в Японию Андреса Иньесту и вернувшегося в Китай любителя быстрого заработка Паулиньо. В центре поля у каталонцев образовался вакуум, который должны заполнить 22-летний плеймейкер из «Гремио» Артур и купленный у «Баварии» за 18 млн опытный Артуро Видаль. Бразилец взял в новой команде «восьмерку», которая принадлежала Иньесте, но станет ли он его полноценным преемником, покажет лишь время.

Закрепится ли Черышев в «Валенсии»?

«Летучая мышь возвращается домой». Примерно так встретили болельщики «Валенсии» новость о переходе воспитанника мадридского «Реала». Пока, правда, только на правах аренды. Полузащитник сборной России, блеснувший на ЧМ-2018, уже играл здесь полсезона в весной 2016 года. Из-за травм он успел тогда провести в примере всего 7 матчей, зато забил в них 3 мяча. Вполне достойный показатель.

«Спасибо, Валенсия, за эту новую возможность! Cлава Богу, что все хорошо получилось! Все вышло хорошо. Принимаюсь за усердную работу, чтобы вы, болельщики, были довольны. Вперед!», — написал Черышев на своей странице в инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmfxQmFBrNX/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmfxQmFBrNX/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Muchas gracias @valenciacf por esta nueva oportunidad! Gracias a Dios todo ha salido bien! Mucha suerte para mis compañeros del Villarreal, muy agradecido al club por todo, la mejor de las suertes. Ahora a trabajar duro para haceros disfrutar, afición ?? Amunt! С Богом! Благодарю всех за вашу поддержку! Теперь только вперёд!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cheryshev90/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Cheryshev</a> (@cheryshev90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T10:36:07+00:00">15 Авг 2018 в 3:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сделает ли «Атлетико» еще один шаг наверх?

Прошлый сезон команда Диего Симеоне завершила второй, а летом потратила более 120 млн евро на усиление. «Атлетико» пополнили Тома Лемар («Монако», 70 млн), Родри («Вильярреал», 20 млн), Никола Калинич («Милан», 14,5 млн), Сантьяго Ариас (ПСВ, 7 млн), Джонни Кастро («Сельта», 7 млн), Антонио Адан («Бетис», 1 млн) и Желсон Мартинш («Спортинг», бесплатно). Из потерь отметим только отъезд двоих ветеранов — Габи в «Аль-Садд» (Катар) и Фернандо Торреса в «Саган Тосу» (Япония).

Лемар должен увеличить атакующий потенциал «матрасников», Родри призван заменить Габи, а остальные — расширить основную обойму. И все вместе — вновь штурмовать вершину ла лиги, которая покорилась подопечным Симеоне в обозримом прошлом всего однажды, в сезоне-2013/14.

Где будут играть «Реал» и «Барселона»?

Как ни удивительно, но одной из главных интриг стартующего в Испании сезона станет место проведения некоторых матчей. Как шутят местные болельщики, президент ла лиги Хавьер Тебас соревнуется в глупости с руководителем Королевской испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом, уволившим тренера сборной за сутки до старта чемпионата мира.

Причиной столь жесткой оценки стало заявление Тебаса о том, что некоторые матчи примеры в новом сезоне пройдут в США и Канаде. Он не конкретизировал, о каких именно матчах идет речь, но ясно, что это будут игры с участием «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Цель тоже очевидна — наварить бабла. Болельщики возмущены этим заявлением, но Тебаса это нисколько не смущает.

— В США спорт — большой бизнес, и мы хотим стать его частью. Сотрудничество с Relevent — важный этап нашего плана международного развития, — объяснил он свою позицию и пообещал, что за рубежом матчи будут проводиться только с согласия обоих участвующих в нем клубов.