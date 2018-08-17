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12:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет выступления за клуб

ТАСС, 17 августа. Туринский «Ювентус» и футболист Клаудио Маркизио согласовали условия расторжения контракта. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Маркизио был зачислен в академию «Ювентуса» в 1993 году, когда ему было 7 лет. С 2006 года он выступал за основную команду туринского клуба. На счету 32-летнего защитника 292 матча за основную команду «Ювентуса», в которых он забил 33 мяча.

Маркизио семь раз становился победителем чемпионата Италии и четыре раза завоевывал Кубок Италии. В составе национальной команды итальянец выиграл серебро чемпионата Европы — 2012.

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