Футболист Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет выступления за клуб
ТАСС, 17 августа. Туринский «Ювентус» и футболист Клаудио Маркизио согласовали условия расторжения контракта. Об этом сообщает
ТАСС, 17 августа. Туринский «Ювентус» и футболист Клаудио Маркизио согласовали условия расторжения контракта. Об этом сообщает
Маркизио был зачислен в академию «Ювентуса» в 1993 году, когда ему было 7 лет. С 2006 года он выступал за основную команду туринского клуба. На счету 32-летнего защитника 292 матча за основную команду «Ювентуса», в которых он забил 33 мяча.
Маркизио семь раз становился победителем чемпионата Италии и четыре раза завоевывал Кубок Италии. В составе национальной команды итальянец выиграл серебро чемпионата Европы — 2012.