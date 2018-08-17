Футболист Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет выступления за клуб

Маркизио был зачислен в академию «Ювентуса» в 1993 году, когда ему было 7 лет. С 2006 года он выступал за основную команду туринского клуба. На счету 32-летнего защитника 292 матча за основную команду «Ювентуса», в которых он забил 33 мяча.