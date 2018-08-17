Презентация Головина в «Монако» состоится 20 августа
Полузащитник сборной России Александр Головин будет представлен в качестве игрока «Монако» 20 августа.
Полузащитник сборной России Александр Головин будет представлен в качестве игрока «Монако» 20 августа.
Мероприятие состоится в отеле Hermitage, начало в 12:00 по московскому времени.
В представлении новичков «Монако» примет участие
Напомним, 22-летний россиянин перешел во французкий клуб из ЦСКА 22 июля, заключив контракт сроком на пять лет, сумма сделки составила 30 миллионов евро.