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14:17 (мск), источник: Советский спорт

Презентация Головина в «Монако» состоится 20 августа

Полузащитник сборной России Александр Головин будет представлен в качестве игрока «Монако» 20 августа.

Источник: AP 2018

Мероприятие состоится в отеле Hermitage, начало в 12:00 по московскому времени.

В представлении новичков «Монако» примет участие вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Напомним, 22-летний россиянин перешел во французкий клуб из ЦСКА 22 июля, заключив контракт сроком на пять лет, сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Дебют Александра Головина за «Монако» откладывается
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9 августа© Ньюстюб
Монако
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