«Милан» объявил о переходах Лаксальта и Кастильехо

Оба трансфера совершены на постоянной основе. В сделку были включены нападающие Джанлука Лападула и Карлос Бакка, которые продолжат карьеру в «Дженоа» и «Вильярреале» соответственно. Россонери также уточняют, что на вышеперечисленных приобретениях клуб завершает нынешнюю трансферную кампанию. О финансовой составляющей сделок не сообщается.



Напомним, Лаксальтом, удачно выступившим на чемпионате мира — 2018 в составе сборной Уругвая, интересовался «Зенит», однако российский клуб не сумел договориться с «Дженоа» о сумме трансфера. По сообщениям СМИ, хавбек обойдётся «Милану» в € 14 млн плюс € 4 млн бонусов.