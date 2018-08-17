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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» объявил о переходах Лаксальта и Кастильехо

«Милан» на своём официальном сайте объявил о трансферах Диего Лаксальта из «Дженоа» и Самуэля Кастильехо из «Вильярреала».

Оба трансфера совершены на постоянной основе. В сделку были включены нападающие Джанлука Лападула и Карлос Бакка, которые продолжат карьеру в «Дженоа» и «Вильярреале» соответственно. Россонери также уточняют, что на вышеперечисленных приобретениях клуб завершает нынешнюю трансферную кампанию. О финансовой составляющей сделок не сообщается.

Напомним, Лаксальтом, удачно выступившим на чемпионате мира — 2018 в составе сборной Уругвая, интересовался «Зенит», однако российский клуб не сумел договориться с «Дженоа» о сумме трансфера. По сообщениям СМИ, хавбек обойдётся «Милану» в € 14 млн плюс € 4 млн бонусов.

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