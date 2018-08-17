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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Селтик» арендовал самого молодого игрока ЧМ-2018

Нападающий сборной Австралии Даниэль Арзани перешел из английского «Манчестер Сити» в шотландский «Селтик». Об этом объявил официальный сайт «кельтов».

Аренда Арзани рассчитана на два сезона. В «Ман Сити» он перешел в августе из родного «Мельбурна» — оба клуба принадлежат одному владельцу.

Этим летом 19-летний Арзани провел три матча за сборную Австралии на чемпионате мира-2018 и стал самым молодым участником турнира. Во всех играх форвард выходил на замену, а его команда не смогла выйти из группы.

Отметим, что «Селтик» в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с литовской «Судувой», которую возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин. Первую игру команды проведут 23 августа в Мариамполе, а ответную — через неделю в Глазго. Победитель пары сыграет в групповом раунде ЛЕ.

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