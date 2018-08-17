«Селтик» арендовал самого молодого игрока ЧМ-2018

Аренда Арзани рассчитана на два сезона. В «Ман Сити» он перешел в августе из родного «Мельбурна» — оба клуба принадлежат одному владельцу.

Этим летом 19-летний Арзани провел три матча за сборную Австралии на чемпионате мира-2018 и стал самым молодым участником турнира. Во всех играх форвард выходил на замену, а его команда не смогла выйти из группы.