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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о временном уходе Романа Григорчука

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук в связи с личными обстоятельства покинул тренерский штаб команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно, когда Григорчук вернется к своим обязанности. Его обязанности будет временно исполнять казахстанец Григорий Бабаян, который был главным тренером «Астаны» до прихода украинца.

«Я сегодня обратился к президенту клуба Саяну Жаксыгельдиевичу Хамитжанову с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера. Данное решение было сложным для принятия, но мне помогло то, что в команде у меня есть помощник, которому я могу смело доверить исполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия — Григорий Константинович Бабаян.

Команда и игроки отлично с ним знакомы, и я верю, что до моего возвращения команда остается в надежных руках и не будет негативного влияния на рабочий процесс и результаты клуба. Также хотел бы выразить благодарность президенту клуба за то, что он понял мои мотивы и принял мою просьбу, — сказал Григорчук.

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