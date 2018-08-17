«Астана» объявила о временном уходе Романа Григорчука

Пока неизвестно, когда Григорчук вернется к своим обязанности. Его обязанности будет временно исполнять казахстанец Григорий Бабаян, который был главным тренером «Астаны» до прихода украинца.

«Я сегодня обратился к президенту клуба Саяну Жаксыгельдиевичу Хамитжанову с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера. Данное решение было сложным для принятия, но мне помогло то, что в команде у меня есть помощник, которому я могу смело доверить исполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия — Григорий Константинович Бабаян.