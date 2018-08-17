Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Астаны» объяснил решение Григорчука временно покинуть пост главного тренера

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал просьбу главного тренера столичного клуба Романа Григорчука временно отбыть из расположения команды.

«Ко мне обратился с просьбой предоставить временный перерыв по личным обстоятельствам главный тренер Роман Григорчук. Мы не могли не пойти ему навстречу, потому что в жизни порой возникают обстоятельства непреодолимой силы. Мы будем ждать, когда наш тренер вернется к исполнению своих обязанностей, а на период его отсутствия Григорий Бабаян будет исполняющим обязанности главного тренера», — цитирует Хамитжанова пресс-служба клуба.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстанские телеканалы решили не показывать Азиаду-2018
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
СМИ: «Реал» готов заплатить за Неймара рекордные 300 миллионов
Белорусские СМИ: Нас спустили на грешную землю
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Кубок Стэнли отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка
«Спартак» увеличит сумму отступных в новом контракте Зобнина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь