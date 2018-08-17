Президент «Астаны» объяснил решение Григорчука временно покинуть пост главного тренера
Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал просьбу главного тренера столичного клуба Романа Григорчука временно отбыть из расположения команды.
Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал просьбу главного тренера столичного клуба Романа Григорчука временно отбыть из расположения команды.
«Ко мне обратился с просьбой предоставить временный перерыв по личным обстоятельствам главный тренер Роман Григорчук. Мы не могли не пойти ему навстречу, потому что в жизни порой возникают обстоятельства непреодолимой силы. Мы будем ждать, когда наш тренер вернется к исполнению своих обязанностей, а на период его отсутствия Григорий Бабаян будет исполняющим обязанности главного тренера», — цитирует Хамитжанова