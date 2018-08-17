Президент «Астаны» объяснил решение Григорчука временно покинуть пост главного тренера

«Ко мне обратился с просьбой предоставить временный перерыв по личным обстоятельствам главный тренер Роман Григорчук. Мы не могли не пойти ему навстречу, потому что в жизни порой возникают обстоятельства непреодолимой силы. Мы будем ждать, когда наш тренер вернется к исполнению своих обязанностей, а на период его отсутствия Григорий Бабаян будет исполняющим обязанности главного тренера», — цитирует Хамитжанова пресс-служба клуба.