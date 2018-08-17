«Вулверхэмптон»: самый успешный проект Жорже Мендеша

Источник: Спорт-Экспресс

ИНВЕСТОРЫ ИЗ КИТАЯ

Формула успеха «Вулверхэмптона» изначально была довольно простой. В 2016 году клуб приобрела китайская компания Fosun International. Посредником на переговорах выступал бывший исполнительный директор «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Питер Кеньон. Именно он вышел на клуб с предложением от китайцев. И рассказал, какую выгоду могут получить обе стороны от заключения соглашения.

Fosun получал клуб, готовый играть в премьер-лиге. У «Вулверхэмптона» есть традиции, узнаваемый бренд, относительно большая база болельщиков и стабильный бюджет. Не хватает лишь чуть большей финансовой поддержки, чтобы выбраться в середины таблицы чемпионшипа и вновь подняться в премьер-лигу.

Владелец «Вулвз» Стив Морган долго не думал и назвал цену — 60 миллионов долларов. Для китайцев сумма смехотворная. А Кеньон заверил их, что сильно раскошеливаться на игроков не придется, да и набрать качественных футболистов — не проблема.

Вот так и состоялась сделка. К тому же у Fosun был козырь — близкое знакомство с самым влиятельным агентом в футболе Жорже Мендешем.

Приобретя клуб, китайцы сразу обозначили краткосрочную цель — «Вулверхэмптон» в самое ближайшее время должен выйти в премьер-лигу. И какую же стратегию развития выбрали инвесторы? Уникальное комплектованию команды. И ключом был именно Мендеш.

КЛИЕНТЫ МЕНДЕША

Первым новичком в новую эру «Вулвз» стал Элдер Кошта, молодой португалец, которого клуб сначала взял в аренду, а потом и приобрел за 15 миллионов евро у «Бенфики». Хотя вряд ли это приобретение можно было назвать прорывом или новаторской идеей — в Португалии талантливой молодежи хватит на все клубы Англии. Но затем ставка на португальцев стала системой.

В клуб пришли Иван Кавалейру — «Монако» отпустил его за 8 миллионов — и Жоау Тейшейра — арендован из «Бенфики» Б. Также на правах аренды из первой команды «Бенфики» перебрался и голландец Ола Джон. Разумеется, агент у всех был один — Мендеш. Правда игроки были не самые известные и мастеровитые, а потому клуб завершил сезон-2016/17 на 15-м месте в чемпионшипе. В тот год китайцы потратили чуть больше 36 миллионов на трансферы.

На следующий сезон Мендеш с удвоенной силой взялся за комплектование состава. Но сначала пригласил на пост главного тренера своего первого клиента — Нуну Эшпириту Санту. Экс-вратарь играл за московское «Динамо», тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту» — все эти клубы тесно сотрудничали с Жорже.

Потом агент переманил самого молодого капитана «Порту» 20-летнего Рубена Невеша. За него пришлось отдать 18 миллионов евро. Следом в клуб перешел еще один талантливый португалец Диогу Жота, но на правах аренды из «Атлетико». Кто еще попал в «Вулвз» через Мендеша? Защитники Родерик Миранда из «Риу Аве», Вилли Боли из «Порту» и Рубен Винагре из «Монако» Б, а также нападающий Лео Бонатини из «Аль-Хиляля».

За счет арендных соглашений сумма затрат на трансферы была даже меньше чем в первый сезон — всего 25 миллионов евро. А вот в качестве команда существенно прибавила. Нуну с первой попытки вывел клуб в премьер-лигу.

В этом сезоне «Вулвз» потратил на усиление 72 миллиона евро. Во-первых, подписал полноценные контракты с теми, кто играл на правах аренды. Клуб выкупил Жоту у «Атлетико» за 14 миллионов, Боли у «Порту — за 12, Бонатини у «Аль-Хиляля» — за 4. Во-вторых, пришли опытные Жоау Моутинью (5,6 млн) и Руй Патрисиу (свободный агент). Плюс Мендеш договорился с «Бенфикой» об аренде нападающего Рауля Хименеса за 3 миллиона евро. Вероятно, что и остальные сделки, например по Адама Траоре из «Мидлсбро» или Беника Афобе из «Борнмута», не обошлись без участия суперагента. Сейчас в составе «Вулвз» играет больше португальцев, чем в командах-грандах из чемпионата Португалии.

«ДИНАМО», «ВАЛЕНСИЯ», «ВУЛВЕРХЭМПТОН»

Мендеш не в первый раз пытается собрать команду из своих клиентов в разных странах Европы. В Португалии есть несколько клубов, которые охотно принимают любую помощь от агента, но у них почти нет денег, чтобы Мендеш смог воплотить в жизнь большой проект. Он долгое время работает с «Порту», «Брагой», «Бенфикой», «Риу Аве», отчасти со «Спортингом». Но собрать свою команду ему все равно никто не даст. Другое дело — богатые владельцы зарубежных клубов.

Первым большим опытом Мендеша стало московское «Динамо». К середине 2000-х агент уже раскрутился, собрал неплохую базу игроков, обзавелся полезными знакомствами. Одним из таких знакомых стал владелец «Динамо» Алексей Федорычев. На выделенные деньги Мендеш позвал в Россию не только своих клиентов, но и переманил игроков у других агентов.

«Как-то в полночь мне позвонил Мендеш, сказал, это срочно. Узнав, что президент “Боавишты” уже договорился с “Динамо” по моему переходу, Жорже сказал: “Либо ты едешь в Россию со мной, либо не едешь вообще”. Пришлось бросить своего агента и стать клиентом Мендеша, он не дал времени на раздумья», — вот такую историю рассказал Expresso экс-защитник Нуну Фрешо. В общей сложности суперагент привел в «Динамо» не меньше десяти своих клиентов.

Следующим большим проектом Мендеша стала «Валенсия». В 2014 году клуб приобрел бизнесмен из Сингапура Питер Лим. И вскоре отдал все трансферные дела в руки своему другу и бизнес-партнеру Мендешу. В итоге команда слишком часто обновлялась, продавала лучших игроков, меняла тренеров. Когда Мендешу стало понятно, что из этого проекта ничего путного не выйдет, он переключился на свою главную цель — богатую английскую премьер-лигу.

Для того чтобы стать самым могущественным в мире, Мендешу не хватает влияния в топовых клубах. Он пока не может «управлять» командами вроде «МЮ», «Реала» или «Ювентуса». Поэтому начинает с более скромных клубов. В Англии таким стал «Вулверхэмптон».

ПРОВЕРКА АНГЛИЧАН

Еще весной этого года Английская футбольная лига задалась вопросом, а не влияет ли Мендеш на руководство «Вулвз»? Ведь по правилам ФА, один и тот же человек не может одновременно владеть агентством и работать в клубе.

На такую мысль Лигу навели владельцы «Лидса» и «Астон Виллы», которые возмутились отсутствием честной конкуренции, ведь «Вулвз» приглашал в команду игроков в основном при содействии Мендеша.

Впрочем, в «Вулверхэмптоне» никогда не отрицали, что Мендеш для них кто-то вроде консультанта. При этом управляющий директор Лори Далримпл не раз заявлял, что на трансферную политику португалец не влияет.

«Жорже — мой друг, — говорил BBC президент клуба Джефф Ши. — А еще он многое знает об этой индустрии. Когда ты новичок, нужен человек, который помог бы во всем разобраться, подсказать. Я всегда получаю от Жорже хорошие советы».

Тем не менее, футбольная лига провела расследование. И предсказуемо не нашла нарушений. Согласно выводам, формально Мендеш не работает ни на клуб, ни на китайскую компанию. Да и 20 процентами акций Gestifute владеет не Fosun, а дочерняя компания. Так что никакого конфликта интересов, несмотря на недовольство многих клубов чемпионшипа.

Теперь «Вулверхэмптон» — часть «системы Мендеша». Такой термин придумал знаменитый итальянский социолог Пиппо Руссо, который написал целую книгу о влиянии португальского агента. В ней он пишет о сети клубов — больших и маленьких — по всей Европе, которые формально или неформально обращались к Мендешу за консультацией и помощью в подписании игроков. И эта сеть сделала из Мендеша, по мнению Руссо, агента, который «не просто работает на рынке, а создает этот самый рынок».