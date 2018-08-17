Дебют Роналду в серии А, два дерби Лондона и многое другое: превью евро-уикенда
«Советский спорт» — о главных событиях в мире европейского футбола на этих выходных.
«Советский спорт» — о главных событиях в мире европейского футбола на этих выходных.
Уже во втором туре АПЛ нам выпала возможность посмотреть на битву столичных гигантов — «Челси» и «Арсенала». Особый ажиотаж вокруг предстоящей игры создан не только долгим ожиданием английского сезона, но и большими тренерскими перестановками: на «Стемфорд Бридж» в эту субботу встретятся Маурицио Сарри и Унаи Эмери — возможно два главных дебютанта
Однозначно в отношениях лондонских клубов — не только «Арсенала» и «Челси» — с появлением этих двух специалистов наступает новая глава. Перевернута страница с героями прошлого (Антонио Конте тяжело давались матчи против Арсена Венгера) и
Кроме того, в туре пройдет еще одно лондонское дерби: 18 августа также сыграют «Тоттенхэм» и «Фулхэм».
Центральный матч тура в стартующем чемпионате Испании это конечно же встреча «Валенсии» и «Атлетико». В самом начале пути встретятся четвертая и вторая команды прошлого сезона. Мадридцы уже успели победить «Реал» в Суперкубке Европы (4:2) и начали сезон чуть раньше валенсийцев, но мы теперь все вместе за команду Марселино, куда на правах аренды перешел блеснувший на ЧМ-2018 Денис Черышев. За россиянина можно только порадоваться, ведь переезд в «Валенсию» это не только повышение в классе (игра в ЛЧ), но и возвращение в клуб, где все так знакомо (выступал в сезоне-2015/16) и где теперь работает тренер, максимально тебя раскрывший: в «Вильярреале» при Марселино Черышев провел свой лучший год — 4 гола и 11 передач в 26 матчах в сезоне-2014/15.
«Атлетико» является чуть ли не главным фаворитом предстоящего сезона, команда находится на пике в отличие от перестраивающихся «Барселоны» и «Реала». И тут тебе сразу проверка боевой «Валенсией», которая между прочим в первой половине прошлого сезона была единственным реальным конкурентом «Барсы» в борьбе за чемпионство.
Наверное, «Кьево» может находиться выше «Ювентуса» в турнирной таблице только перед началом сезона, далее баланс сил восстановится и каждый из клубов отправится в привычную зону: веронцы
Роналду отсутствовал на Международном кубке чемпионов, и тренируется с командой лишь с начала месяца, однако уже сейчас мы сможем понять, какое место португалец займет в системе игры «Юве». Ясное дело, что одно из важнейших, но какое именно? Мы пока этого не знаем, зато уверены, что Верона на этих выходных будет стоять на ушах.