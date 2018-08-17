«Рубин» готов заплатить € 18 млн за полузащитника «Интера» Жоау Мариу

Источник: РИА "Новости"

В услугах Мариу также заинтересованы испанские клубы «Бетис» и «Севилья», но именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за футболиста.

Отмечается, что «Бетис» и «Севилья» пока не готовы к полноценному трансферу и хотят арендовать Жоау с правом последующего выкупа. Что касается российского клуба, то он согласен сразу купить хавбека за € 18 млн.