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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» готов заплатить € 18 млн за полузащитника «Интера» Жоау Мариу

Португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На игрока претендует казанский «Рубин», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: РИА "Новости"

В услугах Мариу также заинтересованы испанские клубы «Бетис» и «Севилья», но именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за футболиста.

Отмечается, что «Бетис» и «Севилья» пока не готовы к полноценному трансферу и хотят арендовать Жоау с правом последующего выкупа. Что касается российского клуба, то он согласен сразу купить хавбека за € 18 млн.

Жоау перешёл в «Интер» в 2016 году из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Вторую половину минувшего сезона 25-летний футболист провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед». Он принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал результативную передачу.

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