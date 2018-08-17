«Рубин» готов заплатить € 18 млн за полузащитника «Интера» Жоау Мариу
Португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в Российской
Португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в Российской
В услугах Мариу также заинтересованы испанские клубы «Бетис» и «Севилья», но именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за футболиста.
Отмечается, что «Бетис» и «Севилья» пока не готовы к полноценному трансферу и хотят арендовать Жоау с правом последующего выкупа. Что касается российского клуба, то он согласен сразу купить хавбека за € 18 млн.
Жоау перешёл в «Интер» в 2016 году из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Вторую половину минувшего сезона 25-летний футболист провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед». Он принял участие в 13 матчах английской