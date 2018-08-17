Леонид Слуцкий: У меня все записи на бумаге — я олдскульный человек. Мне так проще

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— Квартиру нашел себе в Арнеме еще до переезда. Она сейчас в таком виде, в каком была. Потому что семья у меня в Москве. Ребенок уже учится во взрослых классах, так что переезжать было неудобно. Как только приехал в квартиру, купил себе телевизор, чтобы смотреть чемпионат мира. Тут был маленький, — сказал Слуцкий. — Интернет сразу провел. Смотрю через него все российские программы. Все рабочие моменты — все здесь.

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Часть работы дома посвящена штудированию английского. Без этого никуда. Тут карточки по английскому языку, в основном с футбольной терминологией. Есть рабочие записи. Например, я ездил смотреть «Херенвен», сохранил записи, пометки. Пока они не систематизированы. Потом переписываю. У меня все есть и в электронном виде и по «Халлу», и по ЦСКА. Но все есть на бумаге, мне так удобнее — я олдскульный человек. Мне так легче. Рабочее пространство дома — стол и телевизор. Потому что очень много трансляций.