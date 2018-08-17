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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: У меня все записи на бумаге — я олдскульный человек. Мне так проще

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире «России 24» рассказал о бытовой жизни в Голландии. Он отметил, что многое в Арнеме отличается от того, к чему привыкаешь в России.

Источник: Reuters

— Квартиру нашел себе в Арнеме еще до переезда. Она сейчас в таком виде, в каком была. Потому что семья у меня в Москве. Ребенок уже учится во взрослых классах, так что переезжать было неудобно. Как только приехал в квартиру, купил себе телевизор, чтобы смотреть чемпионат мира. Тут был маленький, — сказал Слуцкий. — Интернет сразу провел. Смотрю через него все российские программы. Все рабочие моменты — все здесь.

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Часть работы дома посвящена штудированию английского. Без этого никуда. Тут карточки по английскому языку, в основном с футбольной терминологией. Есть рабочие записи. Например, я ездил смотреть «Херенвен», сохранил записи, пометки. Пока они не систематизированы. Потом переписываю. У меня все есть и в электронном виде и по «Халлу», и по ЦСКА. Но все есть на бумаге, мне так удобнее — я олдскульный человек. Мне так легче. Рабочее пространство дома — стол и телевизор. Потому что очень много трансляций.

Тут все очень спокойно, размеренно. Очень сильно отличается ритм от московского. Но меняется все вокруг, а лично мой рабочий ритм остается неизменным. Я во всех местах, где жил, работал в одном ритме, все заточено на футбол. Стараюсь минимизировать контакты, чтобы общение не отвлекало. Давно не обновляю свой гардероб. Здесь люди иначе относятся к так называемому вещизму. Прошел тот период, когда надо было соответствовать уровню футболистов. У нас-то они совсем по-другому одеваются. А здесь ко всему спокойно относятся, никто не надевает Gucci. Этого не поймут.

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