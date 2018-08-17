Футболисты «Днепра» и «Немана» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Встреча в Могилеве прошла в равной борьбе. В ее конце гости могли вырвать победу, но Филипп Рудик не реализовал пенальти — голкипер «Днепра» Алексей Березин парировал мяч — 0:0.
Две игры состоятся в субботу, 18 августа: «Минск» — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район). На 19 августа намечено три поединка: «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Городея», «Витебск» — «Луч» (Минск). В понедельник, 20 августа, минское «Торпедо» примет гостей из «Гомеля». Матч «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.
1. БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей — 30−10),
2. «Динамо» (Минск) — 37 (16; 21−7),
3. «Витебск» — 34 (16; 25−10),
4. «Шахтер» — 32 (16; 19−6),
5. «Слуцк» — 30 (17; 21−1),
6. «Торпедо-БелАЗ» — 27 (16; 17−12),
7. «Динамо» (Брест) — 26 (17; 29−21),
8. «Неман» — 26 (18; 17−21),
9. «Ислочь» — 17 (17; 9−15),
10. «Гомель» — 16 (17; 9−21),
11. «Минск» — 15 (17; 18−22),
12. «Смолевичи» — 14 (17; 14−19),
13. «Торпедо» — 12 (17; 7−20),
14. «Городея» — 12 (17; 11−22),
15. «Днепр» — 12 (18; 9−23),
16. «Луч» — 11 (17; 13−29).