Футболисты «Днепра» и «Немана» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Встреча в Могилеве прошла в равной борьбе. В ее конце гости могли вырвать победу, но Филипп Рудик не реализовал пенальти — голкипер «Днепра» Алексей Березин парировал мяч — 0:0.

Две игры состоятся в субботу, 18 августа: «Минск» — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район). На 19 августа намечено три поединка: «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Городея», «Витебск» — «Луч» (Минск). В понедельник, 20 августа, минское «Торпедо» примет гостей из «Гомеля». Матч «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.