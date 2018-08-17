Как не нужно строить топ-клуб: наглядное пособие от «Эвертона»

За всю историю существования в АПЛ диктовала правила игры так называемая «Big four». Большая четверка — «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» — долгое время делили места в Лиге чемпионов. В последние годы ворвался в списки лидеров «Манчестер Сити» с миллиардными арабскими вложениями и «Тоттенхэм», курируемый талантливым управленцем Даниэлем Леви. С 2016 года подобраться к топам пытается «Эвертон», но клуб выбрал очень сомнительный путь развития.

В марте 2016 года клуб приобрел англо-иранский бизнесмен Фархад Мошири, близкий друг Алишера Усманова и гений в области финансов и инвестиций. Председатель правления «Эвертона» Билл Кенрайт рассказывал, что общался с Мошири на протяжении предыдущих 18 месяцев и считает бизнесмена идеальным кандидатом для развития клуба.

Источник: РИА

Мошири начал аккуратно — в первое трансферное окно 86 млн евро, а самым дорогим приобретением стал Янник Боласье из «Кристал Пэлас» за 29 млн евро. На пост главного тренера пригласили талантливого Рональда Кумана, мощно отработавшего в «Саутгемптоне». Под голландца начали массово закупать дорогих футболистов не самого высокого уровня — Дженк Тосун и Тео Уолкотт (по 22,5 млн евро), Дэви Классен (27 млн), Майкл Кин и Джордан Пикфорд (по 28,5 млн) и Гильфи Сигурдссон за 50 млн как вишенка на торте.

«Эвертон» стал одним из самых активных участников трансферного рынка, обозначив свои претензии на обход отставших от толстосумов «Арсенала» и «Ливерпуля», а также объявил о планах строительства нового стадиона за 300 млн фунтов. Тогда болельщикам казалось, что клуб может вернуться на вершину и бороться за трофеи, как было в 80-х, но пока все эти планы кажутся простым пшиком.

«Эвертон» завершил сезон на привычном седьмом месте, бездарно слил Лигу Европы, а Куман был уволен. Дело в том, что выписанные под Рональда футболисты никак не могли вписаться в его систему. Потерялся и Сигурдссон, Уолкотт с Руни, и другие звезды, которые должны были тащить клуб наверх. В обороне все было еще хуже — команда пропустила 58 мячей за сезон, больше, чем за 17 предыдущих сезонов. А потом смета на новый стадион из-за инфляции подскочила до 500 млн фунтов, и не факт, что его сдадут к сезону 2022/23, как было запланировано ранее.

Совет директоров «Эвертона» начал судорожно спасать ситуацию — уволил Кумана, заменил его антикризисным менеджером Эллардайсом, но это никак не помогло. Этим летом Мошири все же удалось заманить на тренерский мостик португальца Марку Силву, которого он хотел видеть в команде еще в ноябре прошлого года. Кандидатура Силвы — мягко говоря, не самая однозначная. Да, «ириски» будут показывать более привлекательный футбол, но результат никто не гарантирует — Силва тренировал «Халл» (который вылетел из АПЛ) и «Уотфорд» (который ярко начал, но быстро сдулся). Марку Силва — гарант того, что команда будет прогрессировать? Сомнительно.

Силва пришел в команду, в которой нужно проводить серьезную чистку и вписывать в состав новичков, которые пришли под самый конец трансферного окна. Да и можете ли вы назвать Бернарда, Андре Гомеша, Мину, Зума, Диня и Ришарлисона крутыми исполнителями, которые смогут подвинуть «Арсенал» или потерянный «МЮ» с первых шести строчек?

«Эвертон» за два года потратил на трансферы почти 400 млн евро, но и близко не приблизился к ожидаемым результатам. Траты «ирисок» сопоставимы с затратами «Сити», «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля», планомерным развитием команды такой подход никак не назовешь (тот же «Тоттенхэм» всегда жил по средствам и считал каждый фунт). Можно сказать, что состав «Эвертона» сопоставим с теми же «МС», «МЮ» или даже «Арсеналом»? Вряд ли. И для чего тогда это все? Сейчас клуб из Ливерпуля напоминает «Анжи», который строил масштабные планы на будущее, но понятия не имел, что такое грамотное расходование финансов. Да и после всех этих приобретений с «Эвертона» продолжат трясти деньги как с настоящего топ-клуба.