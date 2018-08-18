Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис0
Леванте1
Футбол. Зарубежный
17.08
Реймс1
Лион0
Футбол. Зарубежный
17.08
Жирона0
Вальядолид0
Футбол. Премьер-лига
17.08
Анжи1
Оренбург3
Футбол. Зарубежный
17.08
Арсенал К1
Черноморец Од1
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» намерен подать в суд на Тебаса за слова о ситуации с Модричем

«Интер» планирует подать судебный иск в отношении президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Источник: AFP 2018

Ранее Тебас заподозрил «Интер» в финансовых махинациях на основании информации о возможном трансфере полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Глава Ла Лиги утверждает, что у итальянской команды нет денег на покупку игроков, но при этом она предлагает за Модрича огромную сумму, происхождение которой неизвестно.

Ранее мадридский клуб направил в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с трансферной сагой Модрича. Инициатором подачи жалобы стал президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Функционера возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича «Интер» нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вступать в переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Оренбург» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
10 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
Криштиану Роналду прошел «обряд посвящения» в «Ювентусе» (видео)
Все билеты на бой Нурмагомедов — Макгрегор раскупили за 3 минуты
Американский боец пригрозил нокаутировать Александра Емельяненко
Полузащитник «Зенита» поделился эмоциями от победы над «Динамо»
Месси прокинул мяч между ног журналиста ударом с конца поля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь