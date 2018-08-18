«Интер» намерен подать в суд на Тебаса за слова о ситуации с Модричем

Ранее Тебас заподозрил «Интер» в финансовых махинациях на основании информации о возможном трансфере полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Глава Ла Лиги утверждает, что у итальянской команды нет денег на покупку игроков, но при этом она предлагает за Модрича огромную сумму, происхождение которой неизвестно.

Ранее мадридский клуб направил в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с трансферной сагой Модрича. Инициатором подачи жалобы стал президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Функционера возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича «Интер» нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вступать в переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.