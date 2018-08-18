Чемпионат Италии по футболу стартует с траура по погибшим при обрушении моста в Генуе

Источник: AFP 2018

Несмотря на предложения перенести все матчи стартового тура чемпионата Италии, турнир начнется в запланированные сроки. Не состоятся лишь два матча — «Милан» — «Дженоа» и «Сампдория» — «Фиорентина». Встречам первого тура в субботу, воскресенье и понедельник будет предшествовать минута молчания в память о 39 погибших во время обрушения.

Стартует первенство в Вероне, где сыграет новый клуб Роналду — победитель семи последних турниров в Серии А (название высшего дивизиона чемпионата Италии — прим. ТАСС) туринский «Ювентус». После прихода португальца многие посчитали, что судьба золотых медалей решена заранее, однако и конкуренты заметно усилились в межсезонье. Итальянский чемпионат сумел успешно преодолеть кризис и пытается вернуть былые позиции, когда местные клубы были одними из лучших в европейском футболе. Нынешним летом на новых футболистов команды потратили более €1 млрд, уступая по этому показателю лишь представителям Англии.

Помимо приобретения у мадридского «Реала» 33-летнего Роналду (его трансфер оценивается €117 млн), «Ювентус» совершил и вторую по значимости сделку в итальянском футболе. В результате сложного обмена из «Милана» вернулся защитник Леонардо Бонуччи, вместо которого в соседнюю Ломбардию отправились форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Кальдара, отыгравший прошлый сезон в аренде в «Аталанте». Кроме того, «Ювентус» приобрел португальского защитника «Валенсии» Жуана Канселу, голкипера «Дженоа» Маттию Перина, а из «Ливерпуля» в статусе свободного агента пришел полузащитник Эмре Джан.

Конкуренты тоже не дремали

Конкурентами «Ювентуса» в предстоящем сезоне считаются сразу четыре команды, которые и должны разыграть четыре путевки в Лигу чемпионов.

Это «Наполи», «Рома», «Интер» и «Милан», летом серьезно усилившие свои составы. «Наполи» при этом сменил тренера — вместо отправившегося в «Челси» Маурицио Сарри команду возглавил Карло Анчелотти, который выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом». Главными приобретениями неаполитанцев стали испанский хавбек Фабиан Руис из «Бетиса» и колумбийский голкипер Давид Оспина, выступавший за английский «Арсенал».

«Рома» совершила две крупные продажи, выручив более €100 млн за голкипера Алиссона, отправившегося в «Ливерпуль», и бельгийца Раджу Наингголана, перешедшего в «Интер». Из новичков выделяются чемпион мира Стивен Н’Зонзи, аргентинец Хавьер Пасторе и молодой форвард Джастин Клюйверт — сын известного в прошлом нападающего Патрика Клюйверта. Получивший в мае последнюю путевку в Лигу чемпионов «Интер», возглавляемый Лучано Спаллетти, помимо Наингголана приобрел и аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который составит ударную связку с соотечественником Мауро Икарди.

«Милан» летом едва не остался без Лиги Европы, куда команда пробилась после успешного выступления во втором круге прошлого сезона под руководством Дженнаро Гаттузо. Китайские инвесторы, вложившие в популярный клуб немалые средства год назад, оказались финансово несостоятельными и «Милан» перешел под управление американской Elliott Management Corporation. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) успел лишить «Милан» еврокубков на сезон, однако после апелляции это решение было отозвано.

«Милан» при этом не собирался экономить, потратив на трансферы более €120 млн. Последними новичками команды стали уругвайский футболист «Дженоа» Диего Лаксальт, отказавший «Зениту», испанец Саму Кастильехо из «Вильярреала» и арендованный у «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

Болельщиков «Милана» порадовало и возвращение в клуб Паоло Мальдини, который сыграл за «Милан» рекордное количество матчей (902) за 24 года. Мальдини занял пост директора «Милана» по спортивной стратегии и развитию.

Два Индзаги

В межсезонье состоялись несколько тренерских переходов, из которых следует выделить назначение наставником «Болоньи» Филиппо Индзаги, ранее работавшего с «Венецией». 45-летний Индзаги, забивший в чемпионатах Италии за «Ювентус» и «Милан» около 200 голов, получил второй шанс проявить себя в Серии А. В сезоне 2014/15 он работал в «Милане», который занял лишь 10-е место в чемпионате под его руководством. Примечательно, что в «Лацио» главным тренером работает младший брат Филиппо — Симоне Индзаги.

Новичками элиты в новом сезоне стали «Эмполи» и «Фрозиноне», вернувшиеся спустя сезон и два соответственно, а также «Парма». Один из самых ярких клубов Европы 90-х годов и обладатель Кубка УЕФА (1995, 1999) успешно преодолел период банкротства, в результате которого три года назад «Парма» была создана с нуля и добралась до элиты из Серии D — четвертого по силе дивизиона. Год назад команда перешла во владение китайских инвесторов, которые, впрочем, пока крупных трансферов не совершали. Самым известным новичков команды стал 36-летний португальский защитник Бруну Алвеш, некогда игравший за «Зенит».

В чемпионате Италии выступят 20 команд. Это «Ювентус» (Турин), «Наполи» (Неаполь), «Рома» (Рим), «Интернационале» (Милан), «Лацио» (Рим), «Милан», «Аталанта» (Бергамо), «Фиорентина» (Флоренция), «Торино» (Турин), «Сампдория» (Генуя), «Сассуоло», «Дженоа» (Генуя), «Кьево» (Верона), «Удинезе» (Удине), «Болонья», «Кальяри», СПАЛ (Феррара), «Эмполи», «Парма» и «Фрозиноне».