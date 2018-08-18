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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Украинский игрок о Казахстане: Ехать в какой-то аул и не получать денег — это финиш

Нападающий и капитан одесского «Черноморца» Анатолий Диденко в интервью «Спорт-Экспрессу в Украине» рассказал о предложениях из Казахстана.

По словам Диденко, больше всего вариантов из КПЛ у него было в 2015 году, когда он ушел из «Волыни». Игрок считает, что чемпионат Азербайджана в плане выполнения финансовых обязательств выглядит солиднее на фоне Казахстана.

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«До 30 лет предложения просто сыпались, да и после ухода из «Волыни» поначалу всплыло вариантов пять из одного только Казахстана, — вспоминает Диденко. — Но я бы не хотел так резко менять свою жизнь. В Одессе все устаканилось: один ребенок в школу ходит, другой — в садик…

А казахстанский футбол оплотом надежности для меня не является. И ехать, извините, в какой-то аул, да еще и не получать при этом денег — это финиш. Азербайджан в этом плане как-то посерьезнее выглядит. И потому тому же Диме Безотосному (вратарь азербайджанской «Габалы» — прим.Vesti.kz) когда-то сказал: «Играй там — пока можно. У нас в Украине сейчас стабильности нет».

Отметим, что в текущем сезоне украинской премьер-лиги 36-летний Диденко провел четыре матча и забитыми голами пока не отметился. За карьеру он сменил десять клубов, из которых только один был иностранным — российский «Амкар», за который форвард играл с 2003 по 2005 год.

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