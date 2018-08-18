Украинский игрок о Казахстане: Ехать в какой-то аул и не получать денег — это финиш
Нападающий и капитан одесского «Черноморца» Анатолий Диденко в интервью «Спорт-Экспрессу в Украине» рассказал о предложениях из Казахстана.
Нападающий и капитан одесского «Черноморца» Анатолий Диденко в интервью «Спорт-Экспрессу в Украине» рассказал о предложениях из Казахстана.
По словам Диденко, больше всего вариантов из КПЛ у него было в 2015 году, когда он ушел из «Волыни». Игрок считает, что чемпионат Азербайджана в плане выполнения финансовых обязательств выглядит солиднее на фоне Казахстана.
«До 30 лет предложения просто сыпались, да и после ухода из «Волыни» поначалу всплыло вариантов пять из одного только Казахстана, — вспоминает Диденко. — Но я бы не хотел так резко менять свою жизнь. В Одессе все устаканилось: один ребенок в школу ходит, другой — в садик…
А казахстанский футбол оплотом надежности для меня не является. И ехать, извините, в
Отметим, что в текущем сезоне украинской