Третий круг КПЛ стартует без чемпиона и вице-чемпиона
В выходные матчами 23-го тура начнется третий круг чемпионата Казахстана по футболу, но он состоится без «Астаны» и «Кайрата», поскольку
В выходные матчами 23-го тура начнется третий круг чемпионата Казахстана по футболу, но он состоится без «Астаны» и «Кайрата», поскольку
Футбол.
18 августа (суббота).
«Акжайык» — «Актобе»
Уральцы в этом сезоне еще не выигрывали у актюбинцев, в десятом туре в гостях уступили 3:5, а в 20-м дома сыграли вничью 1:1. Предстоящая встреча для них примечательна тем, что в случае победы сравняются с гостями по набранным очкам, а заодно прервут их беспроигрышную серию из пяти матчей. На данный момент «Актобе» занимает пятое место, «Акжайык» — седьмое.
Всего между командами было сыграно 26 матчей, в которых «Акжайык» одержал три победы при девяти ничьих и 14 поражениях с разницей мячей 24−58. В 1992 году уральский клуб потерпел самую крупную неудачу от «Актобе» — 0:8.
«Атырау» — «Тобол»
«Нефтяники» в последних трех домашних играх добились максимального результата, в связи с чем постараются набрать очередные очки и оторваться от зоны вылета. Сейчас атыраусцы идут в таблице девятыми. В свою очередь «Тобол» замыкает призовую тройку и имеет хороший отрыв от ближайшего преследователя «Ордабасы». К тому же костанайцы под руководством нового главного тренера Марека Зуба в предыдущем туре прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и, в
Прежде команды встречались 51 раз, 12 побед на счету «Атырау» при 13 ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 48−77. В 2008 году «Тобол» отметился самой крупной победой в «личке» — 5:0.
19 августа (воскресенье).
«Жетысу» — «Иртыш»
Один из немногих матчей, когда фаворитами можно считать талдыкорганцев.
В первых двух кругах успешно играл «Жетысу», победивший «Иртыш» в шестом туре (2:1) и в 16-м (2:0).
В целом семиреченцы чаще проигрывали, чем выигрывали у павлодарцев — 11 побед, семь ничьих и 26 поражений с разницей мячей 42−73. Вдобавок дважды крупно уступили — 1:6 (1999) и 2:7 (2003).
«Кайсар» — «Ордабасы»
Победа нужна обеим командам — кызылординцам, чтобы впоследствии не обременять себя борьбой за выживание, а шымкентцам ради борьбы с «Тоболом» за третье место. Но в этом году «Ордабасы» играет на выезде не совсем удачно, вследствие чего вполне может недосчитаться очков. Впрочем, этот матч из разряда тех, когда может победить любая из сторон.
В ходе нынешнего чемпионата шымкентский клуб не выигрывал у «Кайсара» — 0:0 в седьмом туре и 1:2 в 17-м.
В очных встречах минимальный перевес имеет «Ордабасы» — 13 побед, восемь ничьих и 12 поражений с разницей мячей 33−36. А самая крупная победа одержана «Кайсаром» со счетом 5:0 в 2000 году.