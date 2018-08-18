Третий круг КПЛ стартует без чемпиона и вице-чемпиона

Футбол. Премьер-лига. Тур 23

18 августа (суббота).

«Акжайык» — «Актобе»

Уральцы в этом сезоне еще не выигрывали у актюбинцев, в десятом туре в гостях уступили 3:5, а в 20-м дома сыграли вничью 1:1. Предстоящая встреча для них примечательна тем, что в случае победы сравняются с гостями по набранным очкам, а заодно прервут их беспроигрышную серию из пяти матчей. На данный момент «Актобе» занимает пятое место, «Акжайык» — седьмое.

Всего между командами было сыграно 26 матчей, в которых «Акжайык» одержал три победы при девяти ничьих и 14 поражениях с разницей мячей 24−58. В 1992 году уральский клуб потерпел самую крупную неудачу от «Актобе» — 0:8.

«Атырау» — «Тобол»

«Нефтяники» в последних трех домашних играх добились максимального результата, в связи с чем постараются набрать очередные очки и оторваться от зоны вылета. Сейчас атыраусцы идут в таблице девятыми. В свою очередь «Тобол» замыкает призовую тройку и имеет хороший отрыв от ближайшего преследователя «Ордабасы». К тому же костанайцы под руководством нового главного тренера Марека Зуба в предыдущем туре прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и, в общем-то, в приподнятом настроении отправились в нефтяную столицу, где уже выигрывали в текущем чемпионате — 2:0 в 14-м туре. Что интересно, в четвертом туре «Тобол» также был сильнее — 3:2, а вот в четвертьфинале Кубка страны костанайский клуб был выбит атыраусцами — 1:2.

Прежде команды встречались 51 раз, 12 побед на счету «Атырау» при 13 ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 48−77. В 2008 году «Тобол» отметился самой крупной победой в «личке» — 5:0.

19 августа (воскресенье).

«Жетысу» — «Иртыш»

Один из немногих матчей, когда фаворитами можно считать талдыкорганцев. Во-первых, играют дома. Во-вторых, в турнирной таблице занимают более высокое место (шестое), чем соперник (12-е). В-третьих, павлодарцы находятся в состоянии «грогги» — девять игр без побед, притом в семи из них потерпели поражения. С другой стороны, неправильно было бы ставить крест на перспективах гостей, ведь рано или поздно любая серия заканчивается. И потом Димитар Димитров должен как-то расшевелить своих подопечных. Поэтому павлодарские болельщики также вправе рассчитывать на положительный результат своей команды.

В первых двух кругах успешно играл «Жетысу», победивший «Иртыш» в шестом туре (2:1) и в 16-м (2:0).

В целом семиреченцы чаще проигрывали, чем выигрывали у павлодарцев — 11 побед, семь ничьих и 26 поражений с разницей мячей 42−73. Вдобавок дважды крупно уступили — 1:6 (1999) и 2:7 (2003).

«Кайсар» — «Ордабасы»

Победа нужна обеим командам — кызылординцам, чтобы впоследствии не обременять себя борьбой за выживание, а шымкентцам ради борьбы с «Тоболом» за третье место. Но в этом году «Ордабасы» играет на выезде не совсем удачно, вследствие чего вполне может недосчитаться очков. Впрочем, этот матч из разряда тех, когда может победить любая из сторон.

В ходе нынешнего чемпионата шымкентский клуб не выигрывал у «Кайсара» — 0:0 в седьмом туре и 1:2 в 17-м.