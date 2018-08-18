«Боруссия» — самый любимый клуб Германии, «Бавария» — самый ненавистный

Источник: Reuters

Такие результаты показало исследование статистической компании Statista.

52 процента опрошенных назвали себя болельщиками «Боруссии» или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу. 17 процентов ненавидят дортмундцев, а 31 процент относится к команде нейтрально.

Вторым по популярности клубом Германии стала «Бавария"​ (41 процент опрошенных). Однако эту команду ненавидят больше других — также 41 процент респондентов. 18 процентов относятся к мюнхенцам нейтрально.