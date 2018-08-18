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10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Боруссия» — самый любимый клуб Германии, «Бавария» — самый ненавистный

Дортмундская «Боруссия» пользуется наибольшим предпочтением у болельщиков среди клубов Германии.

Источник: Reuters

Такие результаты показало исследование статистической компании Statista.

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52 процента опрошенных назвали себя болельщиками «Боруссии» или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу. 17 процентов ненавидят дортмундцев, а 31 процент относится к команде нейтрально.

Вторым по популярности клубом Германии стала «Бавария"​ (41 процент опрошенных). Однако эту команду ненавидят больше других — также 41 процент респондентов. 18 процентов относятся к мюнхенцам нейтрально.

Негативные чувства у немцев вызывают следующие команды: «Лейпциг» (28 процентов), «Гамбург» (27), «Шальке» (25) и «Вольфсбург» (25). Меньше других не любят «Фрайбург» (только 10 процентов).

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