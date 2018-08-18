«Боруссия» — самый любимый клуб Германии, «Бавария» — самый ненавистный
Дортмундская «Боруссия» пользуется наибольшим предпочтением у болельщиков среди клубов Германии.
Дортмундская «Боруссия» пользуется наибольшим предпочтением у болельщиков среди клубов Германии.
Такие результаты показало исследование статистической компании Statista.
52 процента опрошенных назвали себя болельщиками «Боруссии» или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу. 17 процентов ненавидят дортмундцев, а 31 процент относится к команде нейтрально.
Вторым по популярности клубом Германии стала «Бавария" (41 процент опрошенных). Однако эту команду ненавидят больше других — также 41 процент респондентов. 18 процентов относятся к мюнхенцам нейтрально.
Негативные чувства у немцев вызывают следующие команды: «Лейпциг» (28 процентов), «Гамбург» (27), «Шальке» (25) и «Вольфсбург» (25). Меньше других не любят «Фрайбург» (только 10 процентов).