«Милан» перехватил у «Зенита» Лаксальта, ЦСКА отказался от Груича. Трансферы и слухи дня

Источник: РИА "Новости"

Главное о РПЛ

Трансферное окно в Италии закрылось, а значит, Промеса в «Милане» до зимы мы точно не увидим. «Спартак» был готов отпустить Квинси в аренду, но «россонери» отказались от идеи приглашения футболиста. Скорее всего, этим летом Промес никуда не уйдет.

«Рубин завершил разбирательство с Алексом Сонгом, одним из самых странных трансферов последних лет. Клуб выплатит Сонгу компенсацию в размере 2 млн евро. Эта сумма включает долг по зарплате и компенсацию за расторжение контракта. Стороны пришли к компромиссу и отозвали иски, поэтому дело не будет разбираться в ФИФА.

Ранее полузащитник требовал компенсацию в размере € 9 млн, но согласился на условия «Рубина». 14 августа камерунец перешел в швейцарский «Сьон».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmf_Mh8BZVI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmf_Mh8BZVI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Proud to be part of this great club @fcsion #cestpaspareilicicestessos237❤️❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/17alexsong/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> a.song17</a> (@17alexsong) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T12:37:54+00:00">15 Авг 2018 в 5:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА отказался от аренды у «Ливерпуля» Марко Груича. Виктор Гончаренко не захотел создавать в команде избытка арендованных футболистов. Сообщается, что ЦСКА продолжит поиск нового футболиста в полузащиту. Судя по всему, стоит ожидать полноценный трансфер.

Что в Европе

Под закрытие трансферного окна в Италии местные клубы активизировались. «Милан» завершил сделку по приобретению защитника «Дженоа» Диего Лаксальта, на которого всерьез претендовал «Зенит». Также «Милан» также объявил о переходе форварда Самуэля Кастильехо из «Вильярреала» и об аренде опорника «Челси» Тьемуа Бакайоко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmlo96_AiPr/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmlo96_AiPr/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Welcome to Casa! ??⚫️ #TB14 #SC7 #DL93 #CasaMilan #weareacmilan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/acmilan/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> AC Milan</a> (@acmilan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T17:19:06+00:00">17 Авг 2018 в 10:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи подписал контракт с вратарем «Арсенала» Давидом Оспиной. За неаполитанцев 29-летний Оспина будет выступать на правах аренды до конца сезона, после чего клуб сможет выкупить его трансфер за 5 млн евро.

«Парма вернулась в Серию А и вернула в Европу из Китая Жервиньо, о котором уже многие успели забыть. 31-летний ивуариец подписал контракт с «Пармой» до 30 июня 2021 года.

«Кальяри забрал из «Ливерпуля» эстонского защитника Рагнара Клавана, который после прихода Вирджила ван Дейка совсем зачах на скамейке запасных. Сумма трансфера составила 2 млн евро.