«Милан» перехватил у «Зенита» Лаксальта, ЦСКА отказался от Груича. Трансферы и слухи дня
В Европу вернулся один интересный персонаж.
В Европу вернулся один интересный персонаж.
Трансферное окно в Италии закрылось, а значит, Промеса в «Милане» до зимы мы точно не увидим. «Спартак» был готов отпустить Квинси в аренду, но «россонери» отказались от идеи приглашения футболиста. Скорее всего, этим летом Промес никуда не уйдет.
«Рубин завершил разбирательство с Алексом Сонгом, одним из самых странных трансферов последних лет. Клуб выплатит Сонгу компенсацию в размере 2 млн евро. Эта сумма включает долг по зарплате и компенсацию за расторжение контракта. Стороны пришли к компромиссу и отозвали иски, поэтому дело не будет разбираться в ФИФА.
Ранее полузащитник требовал компенсацию в размере € 9 млн, но согласился на условия «Рубина». 14 августа камерунец перешел в швейцарский «Сьон».
ЦСКА отказался от аренды у «Ливерпуля» Марко Груича. Виктор Гончаренко не захотел создавать в команде избытка арендованных футболистов. Сообщается, что ЦСКА продолжит поиск нового футболиста в полузащиту. Судя по всему, стоит ожидать полноценный трансфер.
Под закрытие трансферного окна в Италии местные клубы активизировались. «Милан» завершил сделку по приобретению защитника «Дженоа» Диего Лаксальта, на которого всерьез претендовал «Зенит». Также «Милан» также объявил о переходе форварда Самуэля Кастильехо из «Вильярреала» и об аренде опорника «Челси» Тьемуа Бакайоко.
«Наполи подписал контракт с вратарем «Арсенала» Давидом Оспиной. За неаполитанцев 29-летний Оспина будет выступать на правах аренды до конца сезона, после чего клуб сможет выкупить его трансфер за 5 млн евро.
«Парма вернулась в Серию А и вернула в Европу из Китая Жервиньо, о котором уже многие успели забыть. 31-летний ивуариец подписал контракт с «Пармой» до 30 июня 2021 года.
«Кальяри забрал из «Ливерпуля» эстонского защитника Рагнара Клавана, который после прихода Вирджила ван Дейка совсем зачах на скамейке запасных. Сумма трансфера составила 2 млн евро.
«Торино подписал исполнителя одного из самых нелепых пенальти в истории — Симоне Дзадза перешел из «Валенсии» на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 12−14 млн евро, после чего Симоне подпишет с клубом пятилетний контракт. В «Валенсию» Дзадза перешел зимой 2017 года из «Ювентуса» за 16 млн евро.