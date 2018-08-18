«Интер» собрал самый мощный состав со времен Моуриньо. Спаллетти всех уничтожит
Кроме «Ювентуса».
Кроме «Ювентуса».
Трансферное окно в серии А закрыто. Лучшая кампания — у «Интера». Официально.
Новый сезон в Италии станет одним из самых огненных в Европе. Гиперзакупка «Ромы» (Клюйверт, Пасторе, Нзонзи, Кристанте, Чорич, Ольсен), Криштиану и Бонуччи в «Ювентусе», трансфер Игуаина в «Милан» и новый «Наполи» Карло Анчелотти.
Мощнее всех выступил «Интер». За лето клуб обновил полкоманды, собрав самый сильный состав за 8 лет, и потратил на это чуть больше 60 млн евро — готовый учебник по спортивному менеджменту в условиях космических цен на рынке.
Раджа Наингголан — мотор «Ромы» и лидер раздевалки, за которым охотились «Челси» и «МЮ», но подписал «Интер», грамотно выждав момент. Зимой римляне штрафовали игрока за тусовки в прямом эфире инстаграма (Раджа ярко встретил Новый год: с кальяном, алко и матом), а на лето запланировали сокращение зарплатной ведомости, где Наингголан шел вторым (4,2 млн евро в год). Вместе с оффером на 24 млн евро «Интер» прислал в Рим Давиде Сантона и Николо Заньоло — Мончи не устоял. Идеальная сделка.
Кейта Бальде. Реактивного вингера подписали после срыва сделок по Видалю (увела «Барселона») и Модричу (не отпустил «Реал»), поэтому в Милане особо не расстроились. Прошлый год Кеита провел в «Монако» (23 матча в Лиге 1: 8 голов + 5 ассистов), а теперь возвращается в Италию, где провел лучший сезон в карьере — 16 мячей и 5 передач в футболке «Лацио» на «Олимпико» помнят до сих пор.
Стефан Де Врей. Лучший защитник «Лацио» и один из самых надежных в Серии А договорился с «Интером» еще по ходу прошлого сезона. Переговоры начались даже раньше — их начал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио, а на финальном этапе подключился координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини. Пришлось ускориться, когда на игрока вышли «Манчестер Сити» и «Барселона», но «Интер» все же довел сделку, заплатив за переход 0 евро (у Де Врея как раз закончился контракт).
Квадво Асамоа. После ухода Сантона у «Интера» провис левый фланг. Замену нашли в Турине, где у Квадво Асамоа закончился контракт. 29-летний ганец с опытом игры в Серии А («Торино», «Удинезе» и более 100 матчей за «Юве») и 6 скудетто, который перешел бесплатно, — спортивный департамент «Интера» снова на высоте.
Шиме Врсалько. За финалиста чемпионата мира, в отличие от Асамоа и Де Врея, пришлось заплатить, но в Милане подобрали неплохую опцию. Аренда на год за 6,5 млн евро и возможный выкуп за 17,5 млн за игрока, которого не отпускал Диего Симеоне, — неплохая замена Канселу, после ухода которого справа остался один Д’Амброзио.
Маттео Политано. Зимой лучшим бомбардиром и самым результативным ассистентом «Сассуоло» (10+5 по системе гол+пас) интересовался «Наполи», а «Юве» предлагал 25 млн евро. Спустя полгода «Интер» договорился об аренде за 5 млн евро с правом выкупа игрока по окончании сезона. Не факт, что Политано будет регулярно попадать в основу, но с учетом Лиги чемпионов он точно пригодится Лучано. Тем более что в команде Маттео уже свой.
Лаутаро Мартинес. 20-летнего аргентинца вели дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Реал», но в Милане организовали самое мощное давление, подключив Диего Милито. В итоге день прилета в Милан Лаутаро назвал лучшим в жизни, а в предсезонном матче с «Атлетико» вколотил под перекладину бисиклетой.
Если коуч не облажается, то вынесет всех, кроме «Ювентуса» (если облажается — тоже: с таким составом просто нереально опуститься ниже второго места).
Но главное — вышел в ноль по балансу в летнее трансферное окно — благодаря переходам игроков в молодежные команды и, конечно, арендам.
Неудивительно, что клуб уже реализовал более 37 тысяч абонементов на сезон, увеличив продажи на 20 процентов. В ближайший год «Сан-Сиро» будет даже популярнее Дуомо.
Леонид Волотко