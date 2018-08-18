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14:11 (мск), источник: ТАСС

Дебютный матч Роналду за «Ювентус» в Великобритании покажут не полностью

ТАСС, 18 августа. Зрители в Великобритании не смогут посмотреть первые 15 минут дебютного матча португальского нападающего Криштиану Роналду за туринский «Ювентус» из-за запрета Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании Eleven Sports, владеющей правами на трансляцию в Великобритании матчей чемпионата Италии.

Источник: Reuters

В субботу в 19:00 мск «Ювентус» в первом туре чемпионата Италии на выезде сыграет с «Кьево». Этот матч станет дебютным для Роналду, который летом перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».

В Великобритании действует запрет на трансляцию футбольных матчей по телевидению по субботам с 14:45 (16:45 мск) до 17:15 (19:15). Это сделано для того, чтобы повысить посещаемость, проводимых в этом время матчей. Матч «Кьево» и «Ювентуса» начинается в 17:00 (19:00), таким образом зрители не смогут посмотреть первые 15 минут встречи.

«Ни в одной стране, кроме Великобритании и Черногории, нет такого запрета. Мы не согласны с ним и продолжим оспаривать его в лучших интересах наших клиентов. Прямая трансляция матча начнется в 17:15 (19:15)», — сказано в сообщении Eleven Sports.

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