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15:18 (мск), источник: Sport24

За лето в Италии потратили больше миллиарда евро. Теперь вы точно будете следить за Серией А

Итальянцы готовы порвать АПЛ.

Источник: Reuters

Вчера, ровно за день до старта Серии А, в Италии закрылось трансферное окно. Новый сезон открывает матчем «Ювентуса» в Вероне и игрой «Лацио» — «Наполи». На трансферы итальянские клубы потратили чуть меньше, чем британские — 1,1 млрд евро. Всего было совершено 707 сделок «на вход».

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Больше других на новых потратил «Ювентус» — 256,9 млн евро. Один трансфер Криштиану обошелся туринцам дороже, чем вся кампания «Интера».

Круче всех заработала «Рома» — 124,7 млн евро дохода благодаря продаже Алиссона в «Ливерпуль». Бразилец ценой в 62,5 млн пару недель продержался на позиции самого дорого вратаря в мире, пока «Челси» не купил Кепу. Раджа Наингголана тоже продали — в «Интер» за 38 млн.

Самый громкий обмен провернули «Милан» и «Ювентус» — в Италии такое любят. В родной клуб уехал Лео Бонуччи за 35 млн евро, а в столицу моды отправились Маттиа Кальдара (за ту же сумму) и Гонсало Игуаин (пока в аренду с правом выкупа).

Последить стоит и за «Наполи» Карло Анчелотти. Из лидеров за Сарри ушел только Жоржиньо, а новый тренер набрал новую команду: перспективного испанского защитника Фабьяна Руиза, лучшего бомбардира «Болоньи» Симоне Верди и вратаря «Арсенала» Давида Оспину.

Италия
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