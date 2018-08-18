Газета: Матч четвертого дивизиона Германии отменен из-за ДТП с участием футболистов

Матч должен был начаться в 15:00 мск в субботу. Незадолго до встречи несколько игроков попали в аварию.

Встреча должна была пройти в Пирмазенсе. Принимающая сторона сразу согласилась с предложением отменить матч. По словам представителей выездной команды, все игроки находились в шоке после известий о ДТП.

«Так как наши соперники попали в серьезное ДТП, то запланированная на сегодня игра отменяется. Когда будет сыгран матч, на данный момент не определено. Мы просим вас с пониманием отнестись к нашему решению», — сказано в сообщении клуба.