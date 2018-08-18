Испанский клуб взял экс-игрока «Астаны» Патрика Твумаси на матч с «Барселоной»

Встреча команд в рамках первого тура испанской Ла Лиги состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в ночь с 18 на 19 августа (начало игры в 02:15 по времени Астаны).

Футбол Испания 2018/2019 Тур 1, 18.08.2018, 23:15 Барселона - Алавес -

Твумаси попал в число 18 футболистов, которых главный тренер «Алавеса» Абелардо взял на выездной матч с «Барселоной». Не исключено, что экс-игрок «Астаны» дебютирует за новый клуб в этой встрече.

Официально о переходе Твумаси «Алавес» объявил 27 июля. С испанским клубом игрок подписал четырехлетний контракт. По просьбе «Алавеса» «Астана» не раскрывает сумму контракта, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили за Твумаси три миллиона евро, что делает его самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.