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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский клуб взял экс-игрока «Астаны» Патрика Твумаси на матч с «Барселоной»

Экс-игрок «Астаны» ганский нападающий Патрик Твумаси, ныне выступающий за испанский «Алавес», отправился с новой командой на матч против каталонской «Барселоны», передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках первого тура испанской Ла Лиги состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в ночь с 18 на 19 августа (начало игры в 02:15 по времени Астаны).

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 1, 18.08.2018, 23:15
Барселона
-Алавес-

Твумаси попал в число 18 футболистов, которых главный тренер «Алавеса» Абелардо взял на выездной матч с «Барселоной». Не исключено, что экс-игрок «Астаны» дебютирует за новый клуб в этой встрече.

Официально о переходе Твумаси «Алавес» объявил 27 июля. С испанским клубом игрок подписал четырехлетний контракт. По просьбе «Алавеса» «Астана» не раскрывает сумму контракта, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили за Твумаси три миллиона евро, что делает его самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

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