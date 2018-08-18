«Кардифф» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче второго тура АПЛ

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» в Уэльсе и завершилась со счётом 0:0.

На 66-й минуте встречи полузащитник гостей Айзак Хэйден грубо сыграл в отношении соперника и был наказан прямой красной карточкой, после чего «Ньюкасл» остался в меньшинстве, однако не пропустил. Таким образом, «Ньюкасл» впервые за 12 матчей сыграл вничью.

В первом туре АПЛ «Кардифф Сити» на выезде проиграл «Борнмуту» со счётом 0:2, а «Ньюкасл» дома уступил «Тоттенхэму» (1:2).