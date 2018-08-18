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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кардифф» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче второго тура АПЛ

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Кардифф Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед».

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» в Уэльсе и завершилась со счётом 0:0.

На 66-й минуте встречи полузащитник гостей Айзак Хэйден грубо сыграл в отношении соперника и был наказан прямой красной карточкой, после чего «Ньюкасл» остался в меньшинстве, однако не пропустил. Таким образом, «Ньюкасл» впервые за 12 матчей сыграл вничью.

В первом туре АПЛ «Кардифф Сити» на выезде проиграл «Борнмуту» со счётом 0:2, а «Ньюкасл» дома уступил «Тоттенхэму» (1:2).

В следующем туре чемпионата Англии «Кардифф» встретится с клубом «Хаддерсфилд Таун» 25 августа. «Ньюкасл» на следующий день примет лондонский «Челси».

Кардифф Сити 0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
18.08.2018, 14:30 основной раунд: 2-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Рафаэль Бенитес
Нереализованные пенальти
15 Кенеди 90+6′
Составы
Нил Этеридж 1
Джо Беннетт 3
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
Сол Бамба 22
80′ Гарри Артер 7
Джо Раллс 8
Кеннет Зохоре 10
62′ 76′ Виктор Камараса 21
Бобби Рид 14
78′ Джош Мерфи 11
Натаниэл Мендес-Лейнг 19
83′ Джуниор Хойлетт 33
Каллум Патерсон 13
12 Мартин Дубравка
2 Киран Кларк
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме
15 Кенеди
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
19 Хавьер Манкильо 46′ 30′
14 Исаак Хэйден 66′
11 Мэтт Ритчи 70′ 3′
7 Джейкоб Мерфи
17 Айосе Перес 65′
13 Йосинори Муто
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
12 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 5
5 Угловые 5
14 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
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