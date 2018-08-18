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17:54 (мск), источник: Sports.kz

«Акжайык» и «Актобе» поделили очки в Уральске

В матче 23-го тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» принимал «Актобе», пишет Sports.kz.

Хозяева поля с первых и до последних минут были активнее соперника, создали ряд моментов, так в первом тайме судья из Караганды Артем Кучин не назначил явный пенальти в ворота Игоря Трофимца после игры рукой в своей штрафной Хрвое Милишевича, а чуть позже Амбросий Чачуа метров с 25-ти выстрелил в перекладину. После перерыва на поле появился Малик Мане, но и он ничего не смог сделать. 0:0 — ничья.

Теперь у «Актобе» 29 очков и он на пятом месте турнирной таблицы, «Акжайык» с 26 баллами сразу следом за ним.

«Акжайык» — «Актобе» 0:0

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