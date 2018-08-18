«Акжайык» и «Актобе» поделили очки в Уральске
В матче 23-го тура
В матче 23-го тура
Хозяева поля с первых и до последних минут были активнее соперника, создали ряд моментов, так в первом тайме судья из Караганды Артем Кучин не назначил явный пенальти в ворота Игоря Трофимца после игры рукой в своей штрафной Хрвое Милишевича, а чуть позже Амбросий Чачуа метров с 25-ти выстрелил в перекладину. После перерыва на поле появился Малик Мане, но и он ничего не смог сделать. 0:0 — ничья.
Теперь у «Актобе» 29 очков и он на пятом месте турнирной таблицы, «Акжайык» с 26 баллами сразу следом за ним.
«Акжайык» — «Актобе» 0:0