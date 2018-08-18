«Акжайык» и «Актобе» поделили очки в Уральске

Хозяева поля с первых и до последних минут были активнее соперника, создали ряд моментов, так в первом тайме судья из Караганды Артем Кучин не назначил явный пенальти в ворота Игоря Трофимца после игры рукой в своей штрафной Хрвое Милишевича, а чуть позже Амбросий Чачуа метров с 25-ти выстрелил в перекладину. После перерыва на поле появился Малик Мане, но и он ничего не смог сделать. 0:0 — ничья.